Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Сибур" запустил модернизированное производство полимеров в Томске

Сибирь
15 сентября, 7:45 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 15, сентября. /ТАСС
Производство полипропилена на предприятии увеличилось на 10 тыс. тонн
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. "Сибур" запустил производство полимеров на "Томскнефтехиме" после модернизации стоимостью около 10 млрд рублей. Это позволит предприятию выпускать современные качественные марки полиэтилена для различных отраслей экономики и снизит зависимость от импорта, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

"Я посмотрел на то, что сделали вы - это сложнее, чем сделать новое. И по значимости такие проекты не мене важные, чем новые громадные производства. Вы сохраняете мощности и рабочие места и выпускаете новую конкурентную продукцию как по качеству, так и по себестоимости", - сказал председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон.

Председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов поблагодарил региональную власть за поддержку и выразил уверенность в дальнейшем развитии производства. Администрация региона предоставила налоговые преференции инвестору. "Модернизация позволит многие десятилетия существовать этому славному коллективу и предприятию", - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Модернизация началась в 2012 году. В четверг открылось модернизированное производство полиэтилена высокого давления. Обновленное производство полипропилена было запущено в 2015 году. После модернизации производство полипропилена на предприятии увеличилось на 10 тыс. тонн, до 140 тыс. тонн в год, полиэтилена на 30 тыс. тонн, до 270 тыс. тонн в год.

"Томскнефтехим" - структура "Сибура" и один из крупнейших российских производителей полимеров - полипропилена и полиэтилена высокого давления. Продукция поставляется в Россию, Германию, Китай, Латвию, Украину, Казахстан и другие страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
2
Боксер Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратов
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
7
Минфин предложил разделить полисы ОСАГО в зависимости от страховой суммы
Темы дня
Реклама