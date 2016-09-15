"Сибур" запустил модернизированное производство полимеров в Томске

ТОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. "Сибур" запустил производство полимеров на "Томскнефтехиме" после модернизации стоимостью около 10 млрд рублей. Это позволит предприятию выпускать современные качественные марки полиэтилена для различных отраслей экономики и снизит зависимость от импорта, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

"Я посмотрел на то, что сделали вы - это сложнее, чем сделать новое. И по значимости такие проекты не мене важные, чем новые громадные производства. Вы сохраняете мощности и рабочие места и выпускаете новую конкурентную продукцию как по качеству, так и по себестоимости", - сказал председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон.

Председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов поблагодарил региональную власть за поддержку и выразил уверенность в дальнейшем развитии производства. Администрация региона предоставила налоговые преференции инвестору. "Модернизация позволит многие десятилетия существовать этому славному коллективу и предприятию", - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Модернизация началась в 2012 году. В четверг открылось модернизированное производство полиэтилена высокого давления. Обновленное производство полипропилена было запущено в 2015 году. После модернизации производство полипропилена на предприятии увеличилось на 10 тыс. тонн, до 140 тыс. тонн в год, полиэтилена на 30 тыс. тонн, до 270 тыс. тонн в год.

"Томскнефтехим" - структура "Сибура" и один из крупнейших российских производителей полимеров - полипропилена и полиэтилена высокого давления. Продукция поставляется в Россию, Германию, Китай, Латвию, Украину, Казахстан и другие страны.