НИИ электронных приборов наладит выпуск радаров для беспилотников

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирский Научно-исследовательский институт электронных приборов (АО НИИЭП), входящий в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех", планирует расширить линейку выпускаемой гражданской продукции и наладить производство радаров для беспилотных аппаратов, а также систем контроля для медицинского холодильного оборудования. Об этом сообщил журналистам генеральный директор НИИ Амир Алямов.

"Сейчас вступили в переговоры по поводу выдачи нам технического задания на установку радаров на беспилотные аппараты - это не видеокамеры, это радиочастотное направление. И второе - очень интересное для нас - это установка системы контроля на медицинском холодильном оборудовании. Оно сегодня очень востребовано", - сказал он, добавив, что гражданская продукция НИИ должна быть высокотехнологичной и наукоемкой, сейчас институт ищет "новые направления, новые ниши, куда не зашли соседи с востока".

Алямов отметил, что предприятие продолжит выпуск другой своей гражданской продукции - модульных котельных и аккумуляторных фонарей специального назначения.

Возможности предприятия существенно расширились с вводом нового инженерно-производственного комплекса, торжественное открытие которого состоялось сегодня. "Новый корпус - это не только новые разработки, но и внедрение их в серийное производство. Изменятся технологии, изменится трудоемкость процессов, по некоторым операциям до 65-75%, приобретается новое технологическое оборудование в виде контрольно-измерительных машин, которые снижают трудоемкость проверочных операций в 20 раз", - подчеркнул он.

Благодаря новому оборудованию производственная мощность по металлообрабатывающему производству вырастет в два с лишним раза, по сборочному производству - в 1,7 раза. Таким образом, потенциальный рост объема производства в рамках государственного оборонного заказа вырастет к 2020 году в более чем два раза - с 1,9 млрд рублей до 4 млрд рублей.

НИИЭП входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех", предприятие занимается разработкой и производством систем локации, бортовых вычислительных машин, систем управления и другого электронного оборудования для военной техники. Разработки и продукция НИИЭП применяются в ЗРК "Тор", "Круг" и С-300, оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер" и "Точка", системах залпового огня "Град", "Смерч" и "Торнадо".