Сгоревшие летом опоры ЛЭП в Северомуйске восстановили за 2,2 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Опоры ЛЭП, поврежденные в результате двух пожаров, произошедших летом в бурятском поселке Северомуйск, восстановлены. Об этом сообщили в республиканском Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"Работы по монтажу электросетей, пострадавших во время пожаров в Северомуйске закончились. На ремонт сетей и установку новых опор ЛЭП было выделено 2,2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе министерства.

Там пояснили, что сети электроснабжения находились в аварийном состоянии, часть из них сгорела. Монтажные работы провела компания "Бурятэнерго", результаты проверил накануне министр по развитию транспорта, дорожного хозяйства и энергетики Бурятии Сергей Козлов. По его словам, сейчас "жители Северомуйска обеспечены электроснабжением в полном объеме".

3 и 14 июня в поселке Северомуйск произошли пожары. В первом случае возгорание началось в одном из заброшенных деревянных домов. Сильный ветер и сухая погода способствовали молниеносному распространению огня. Отстоять удалось основную часть поселка - 63 дома и сельский дом культуры; 17 домов, где проживали 68 человек, были уничтожены. Спустя 11 дней там же произошло аналогичное ЧП, в огне сгорели шесть жилых домов и одно бесхозное строение. В обоих случаях людских жертв удалось избежать.