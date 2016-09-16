В Кузбассе жалобы от юрлиц на рост энерготарифов поступают в УФАС и бизнес-омбудсмену

КЕМЕРОВО, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Кемеровское УФАС рассмотрело восемь жалоб от юрлиц на рост тарифов на электроэнергию, тогда как годом ранее аналогичных обращений в ведомство не поступало. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кемеровского УФАС.

"Заявлений о необоснованно увеличенных тарифах от юридических лиц в 2015 году не поступало. В 2016 году их поступило 8. <…> По итогам рассмотрения этих обращений специалисты установили, что цена была обоснованной", - сказала собеседница агентства. В свою очередь, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко рассказала ТАСС, что из- за резкого роста тарифов на электроэнергию, который произошел с июля 2015 года, в аппарат поступило около десятка обращений, в том числе коллективных.

"Помимо этого, проблемы роста тарифов постоянно поднимаются на встречах с бизнесом на различных площадках. Предприниматели ожидали роста примерно около 7% либо максимум в пределах инфляции. Однако в итоге увеличение составило более 37%", - отметила она. По ее словам, изначально жалобы шли на Региональную энергетическую комиссию (РЭК), которая утверждает тарифы. "Мы нарушений не выявили", - уточнила Латышенко.

В УФАС пояснили, что юрлица оплачивают электроэнергию по нерегулируемым тарифам. Их цена складывается из сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, из нерегулируемой цены покупки электроэнергии на оптовом рынке, из тарифа на передачу электроэнергии (установлен РЭК) и оплаты иных услуг.

В пресс-службе компании-гарантирующего поставщика "Кузбассэнергосбыт" (входит в группу "Мечел") ТАСС сообщили, что для расчетов сбытовых надбавок используется показатель необходимой валовой выручки (НВВ). Он включает в себя инвестиционную и ремонтную программы и ряд других составляющих.

Так, в 2016 году РЭК утвердила "Кузбассэнергосбыту" инвестпрограмму в 45,9 млн рублей при заявке 48,2 млн (годом ранее - более 47 млн), ремонтная программа была одобрена без изменений - 10,5 млн. В 2015 году объем финансирования обеих программ был принят по предложению компании без корректировок. "Рост утвержденной НВВ в 2016 году составил 7%, в поданном предложении на 2017 год рост заложен в размере 17% за счет увеличения объема резерва по сомнительным долгам из-за роста неплатежей за электроэнергию", - добавили в компании.