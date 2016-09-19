Хлопок бытового газа произошел при пожаре в Забайкалье, пострадали четыре человека

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ЧИТА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Хлопок бытового газа произошел во время пожара в многоквартирном доме в селе Акша Забайкальского края. Четверо пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивают как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В результате пожара и хлопка бытового газа, которые произошли накануне в квартире жилого дома в Акше, пострадала семья из четырех человек - супруги и двое детей. Все они находятся в центральной районной больнице села Акша в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.
По данным регионального главка МЧС, в тушении пожара участвовали десять человек и три единицы техники. По данному факту проводится проверка.