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Хлопок бытового газа произошел при пожаре в Забайкалье, пострадали четыре человека

Сибирь
19 сентября, 9:22 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Четверо пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивают как тяжелое
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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

ЧИТА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Хлопок бытового газа произошел во время пожара в многоквартирном доме в селе Акша Забайкальского края. Четверо пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивают как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В результате пожара и хлопка бытового газа, которые произошли накануне в квартире жилого дома в Акше, пострадала семья из четырех человек - супруги и двое детей. Все они находятся в центральной районной больнице села Акша в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального главка МЧС, в тушении пожара участвовали десять человек и три единицы техники. По данному факту проводится проверка.

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