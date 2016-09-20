Зимний легкоатлетический манеж планируют построить в Новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Зимний манеж для тренировки легкоатлетов стоимостью более 200 млн рублей может появиться в Новосибирске. Об этом сообщил начальник областного департамента спорта Сергей Ахапов в пресс-центре ТАСС Новосибирска.
"Ведем обсуждение, как с федеральными властями, так и на уровне регионального правительства, о строительстве зимнего манежа для тренировки легкоатлетов в Новосибирске. Без этого спортивного сооружения сложно говорить о каком-то развитии (спорта), все-таки зимой, которая у нас длится полгода, спортсмены должны тренироваться в достойных условиях", - сказал он.
Руководитель департамента добавил, что стоимость проекта составляет чуть больше 200 млн и участие федерального Минспорта планируется на условиях софинансирования. "Думаю, скоро сможем этот вопрос решить и будем реализовывать этот проект", - считает Ахапов.
Он пояснил, что до сих пор ученики бюджетных спортивных школ тренируются во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета, но "он уже исчерпал свои возможности и не может вместить всех желающих". В целом, подчеркнул Ахапов, спорт в области активно развивается, но легкой атлетике, по его словам, традиционно уделяется особое место.