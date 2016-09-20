Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зимний легкоатлетический манеж планируют построить в Новосибирске

Сибирь
20 сентября, 13:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
Стоимость проекта составляет чуть больше 200 млн, участие федерального Минспорта планируется на условиях софинансирования
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Зимний манеж для тренировки легкоатлетов стоимостью более 200 млн рублей может появиться в Новосибирске. Об этом сообщил начальник областного департамента спорта Сергей Ахапов в пресс-центре ТАСС Новосибирска.

"Ведем обсуждение, как с федеральными властями, так и на уровне регионального правительства, о строительстве зимнего манежа для тренировки легкоатлетов в Новосибирске. Без этого спортивного сооружения сложно говорить о каком-то развитии (спорта), все-таки зимой, которая у нас длится полгода, спортсмены должны тренироваться в достойных условиях", - сказал он.

Руководитель департамента добавил, что стоимость проекта составляет чуть больше 200 млн и участие федерального Минспорта планируется на условиях софинансирования. "Думаю, скоро сможем этот вопрос решить и будем реализовывать этот проект", - считает Ахапов.

Он пояснил, что до сих пор ученики бюджетных спортивных школ тренируются во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета, но "он уже исчерпал свои возможности и не может вместить всех желающих". В целом, подчеркнул Ахапов, спорт в области активно развивается, но легкой атлетике, по его словам, традиционно уделяется особое место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
3
Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении Минфина повысить НДС
4
Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича
5
Начинается подача тепла на городские объекты в Москве
6
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в Турции
7
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
Темы дня
Реклама