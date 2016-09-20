Новосибирские депутаты не поддержали референдум о строительстве четвертого моста через Обь

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НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты профильного комитета Законодательного собрания Новосибирской области не поддержали предложение о проведении в региональном центре референдума о строительстве четвертого моста через Обь, сообщили в понедельник ТАСС в Заксобрании.
Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы. Ранее был объявлен предварительный инвестиционный конкурс, заявки на участие в котором подали три компании. Однако в Заксобрании региона возникла дискуссия о том, что мост не сможет обеспечить инвестору заявленный уровень дохода, а разницу придется компенсировать государству. Тогда было предложено провести референдум о целесообразности его строительства.
"Комитет по транспортной, промышленной и информационной политике сегодня на заседании не поддержал проведение референдума. Окончательно вопрос решит сессия Законодательного собрания", - сказал собеседник агентства.
Ближайшая сессия Заксобрания пройдет 22 сентября. Если и на ней депутаты проголосуют против референдума, он не состоится.
Мост будет строиться с использованием средств частного инвестора, и, чтобы окупить затраты, проезд по нему сделают платным. По концессионному соглашению стоимость проекта с учетом всех эксплуатационных затрат, которые понесет инвестор за 20 лет концессии, составит 49,6 млрд рублей. Из них около 29,3 млрд рублей планируется обеспечить из средств федерального и регионального бюджетов, минимальный доход инвестора гарантируется на уровне 91 млрд рублей.
В настоящее время в Новосибирске построено три автомобильных моста, связывающих левый и правый берега Оби. Последний из них - Бугринский мост - был введен в эксплуатацию осенью 2014 года. Его стоимость составила 14,8 млрд рублей.