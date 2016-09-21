В Забайкалье спустя два месяца отменили режим ЧС, введенный из-за засухи

ЧИТА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в июле 2016 года из-за засухи в Забайкальском крае, отменен в среду постановлением главы региона, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В связи со стабилизацией обстановки в агропромышленном комплексе на территории региона отменен режим ЧС, вызванный почвенно-атмосферной засухой и суховейными явлениями. Режим чрезвычайной ситуации был введен 22 июля", - говорится в сообщении.

При этом, по данным регионального Минсельхоза, летняя засуха и сентябрьские дожди уничтожили в Забайкалье 64% урожая зерна: валовой сбор зерна в регионе составит не более 80 тыс. тонн при планируемом сборе 220 тысяч тонн.

"Длительные осадки, прошедшие в большинстве районов края, сдерживают ход уборочной кампании. По оперативным данным на 20 сентября, зерновые скошены с площади чуть более семи тысяч гектаров, обмолочено 4,3 тысячи гектаров. Урожай собран лишь с 6% уборочных площадей. На прошлой неделе хозяйства были вынуждены остановить уборку из-за проливных дождей", - отметил начальник отдела растениеводства министерства Роман Катников.

Сложная ситуация складывается в восточных районах Забайкалья - Нерчинском и Чернышевском, где аграрии рассчитывали получить хороший урожай, но из-за переувлажнения почвы не смогли вовремя приступить к уборке. К тому же высокая влажность воздуха и теплая погода спровоцировали прорастание зерна пшеницы в колосе на корню.

Ранее ТАСС сообщал, что летняя засуха, по данным краевого Минсельхоза, уничтожила 69,4 тысячи гектаров, или 41% посевов. Предварительный ущерб от недобора урожая превысил 1,1 млрд рублей. Прямые понесенные затраты на посев сельскохозяйственных культур, уничтоженных засухой, составили 542 млн рублей.

Край второй год подряд пострадал от летней засухи. В 2015 году власти региона получили 363 млн рублей из федерального бюджета для компенсации ущерба, причиненного местным аграриям.