Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Забайкалье спустя два месяца отменили режим ЧС, введенный из-за засухи

Сибирь
21 сентября, 8:35 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
По данным регионального Минсельхоза, летняя засуха и сентябрьские дожди уничтожили в регионе 64% урожая зерна
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Сергей Медведев

ЧИТА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в июле 2016 года из-за засухи в Забайкальском крае, отменен в среду постановлением главы региона, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В связи со стабилизацией обстановки в агропромышленном комплексе на территории региона отменен режим ЧС, вызванный почвенно-атмосферной засухой и суховейными явлениями. Режим чрезвычайной ситуации был введен 22 июля", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Власти Забайкалья возместят затраты пострадавших от засухи аграриев на перевозку кормов

При этом, по данным регионального Минсельхоза, летняя засуха и сентябрьские дожди уничтожили в Забайкалье 64% урожая зерна: валовой сбор зерна в регионе составит не более 80 тыс. тонн при планируемом сборе 220 тысяч тонн.

"Длительные осадки, прошедшие в большинстве районов края, сдерживают ход уборочной кампании. По оперативным данным на 20 сентября, зерновые скошены с площади чуть более семи тысяч гектаров, обмолочено 4,3 тысячи гектаров. Урожай собран лишь с 6% уборочных площадей. На прошлой неделе хозяйства были вынуждены остановить уборку из-за проливных дождей", - отметил начальник отдела растениеводства министерства Роман Катников.

Сложная ситуация складывается в восточных районах Забайкалья - Нерчинском и Чернышевском, где аграрии рассчитывали получить хороший урожай, но из-за переувлажнения почвы не смогли вовремя приступить к уборке. К тому же высокая влажность воздуха и теплая погода спровоцировали прорастание зерна пшеницы в колосе на корню.

Ранее ТАСС сообщал, что летняя засуха, по данным краевого Минсельхоза, уничтожила 69,4 тысячи гектаров, или 41% посевов. Предварительный ущерб от недобора урожая превысил 1,1 млрд рублей. Прямые понесенные затраты на посев сельскохозяйственных культур, уничтоженных засухой, составили 542 млн рублей.

Край второй год подряд пострадал от летней засухи. В 2015 году власти региона получили 363 млн рублей из федерального бюджета для компенсации ущерба, причиненного местным аграриям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
4
В Москве начали включать отопление
5
Правительство РФ поддержало запрет сухого алкоголя
6
СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа
7
Замминистра иностранных дел Ирана: шансы разрешить сирийский конфликт без Ирана невелики
Темы дня
Реклама