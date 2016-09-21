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Двое новосибирцев пойдут под суд за подрыв банкомата

Сибирь
21 сентября, 10:17 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, сентября. /ТАСС
Обвинение в убийстве подельника с них снято
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НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Двое жителей Новосибирска предстанут перед судом по обвинению в попытке похищения 6,5 млн рублей из банкомата Сбербанка. Ранее их также обвиняли в убийстве подельника, но следствие пришло к выводу, что мужчина совершил самоубийство.

"Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летних жителей Новосибирска Евгения Шишова и Евгения Незнамова. Уголовное дело рассмотрит по существу Коченевский районный суд Новосибирской области", - сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Шишов обвиняется в покушении на кражу в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением (ч.3 ст.30 ч.4 ст.158 УК РФ), а также в умышленном уничтожении чужого имущества путем взрыва (ч.2 ст.167 УК РФ). Незнамову предъявлено обвинение в пособничестве в совершении этих преступлений. По первой статье им грозит до семи с половиной лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Грабителям помог экс-сотрудник банка

Преступление расследовано в отделе СКР по Новосибирской области. По версии следствия, до апреля 2015 года Шишов и Смеян (по версии следствия, покончивший жизнь самоубийством соучастник преступления - прим. ТАСС), ранее совместно отбывавшие наказание за разбой с применением оружия, решили похищать деньги из расположенных на территории Новосибирской области банкоматов. Их пособником стал, по версии следствия, знакомый Шишова - Евгений Незнамов, который ранее работал в отделении Сбербанка в селе Прокудское. Незнамов обладал информацией о банкоматах, их устройстве, периодичности и суммах пополнения наличных денежных средств.

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Обвиняемые решили взорвать банкомат, расположенный в отделении Сбербанка, где ранее работал Незнамов. Около 5 часов утра 10 октября, предварительно надев маски и перчатки, Шишов и Смеян вошли в помещение круглосуточной зоны самообслуживания отделения Сбербанка в селе Прокудское, полагают следователи. Там они при помощи заранее приготовленного баллона закачали в банкомат газовую смесь и вставили фитиль в виде веревки, пропитанной смесью бензина и дизельного топлива. Третий мужчина, личность которого пока не установлена, оставался у входа в помещение и наблюдал за окружающей обстановкой, полагают следователи.

Получивший травмы преступник застрелился

Злоумышленники подожгли фитиль и вышли из помещения, однако взрыва не последовало, полагают следователи. Тогда Смеян вернулся к банкомату, но в этот момент прогремел взрыв, и мужчина получил множественные травмы, в том числе перелом бедренной кости.

Участники преступления оттащили Смеяна на расстояние нескольких метров от офиса банка, после чего скрылись. По первоначальной версии, предполагалось, что, уходя, они застрелили подельника, но в итоге следствие пришло к выводу, что Смеян покончил жизнь самоубийством, застрелившись из имевшегося при нем пистолета.

Следствие установило, что на момент преступления в банкомате находилось свыше 6,5 млн рублей. Материальный ущерб от уничтожения имущества в результате взрыва превысил 1,3 млн рублей.

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