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Долги Кузбасса перед Сибирской генкомпанией выросли с начала года на 60%, до 2,4 млрд руб.

Сибирь
21 сентября, 12:01 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
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КЕМЕРОВО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Просроченная дебиторская задолженность за тепловую энергию потребителей Кемеровской области перед "Сибирской генерирующей компанией" (СГК) выросла с начала года на 60% - почти до 2,4 млрд рублей. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак.

"На сегодня просроченная дебиторка - 2,4 млрд рублей. На 1 января было 1,5 млрд рублей", - сказал он. Как ранее сообщал ТАСС, на сентябрь 2015 года долги составляли 1 млрд 890,8 млн рублей. Таким образом, рост произошел и относительно показателей прошлого сентября.

По данным Шейбака, из общей суммы более 1,2 млрд приходится на компенсацию выпадающих доходов (КВД, регион доплачивает часть тарифа населению). "У нас общая выручка за тепловую энергию по филиалу около 6 млрд рублей, где-то около 2,5-2,7 - это компенсация выпадающих доходов, которые должны получать ресурсоснабжающие организации. Все остальное - это деньги, которые собираются с потребителей, с населения, например <…> Если уровень собираемости с населения неплохой и колеблется где-то на уровне 98%, то проблема с КВД остается - ситуация не улучшается, это самая тяжелая ситуация, которая есть по реализации тепловой энергии", - пояснил директор филиала.

По его мнению, решением этого вопроса может быть только перевод населения на стопроцентную оплату за тепло. Как уточнил Шейбак, это связано с тем, что пока нет экономических предпосылок для существенного роста доходной части бюджетов городов, что позволило бы повысить уровень оплаты КДВ.

"Сейчас мы с вами (население - прим. ТАСС) оплачиваем половину стоимости тепловой энергии, поэтому выход один - выход на стопроцентную оплату. Он может быть, на наш взгляд, поэтапный. Самое сложное и тяжелое (в решении этого вопроса) - это социально незащищенные слои. Поэтому предлагается дифференцированно подходить к этому моменту: социально незащищенные слои - у них должна бы компенсация, а у тех, кто может платить - должны оплачивать 100%", - отметил он. По его оценкам, такой постепенный переход можно осуществить за 5-7 лет.

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