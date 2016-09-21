"Сибмост" заключил мировое соглашение с Сургутнефтегазбанком

Siemens планирует собирать на Урале новый поезд для ВСМ Москва - КазаньНовости Урала 21 сентября, 15:51
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 15:50
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООНМеждународная панорама 21 сентября, 15:37
В Германии опубликована "Энциклопедия Меркель: канцлер от А до Я"Международная панорама 21 сентября, 15:24
Жительница Ишима отсудила у стоматологов 234 тыс. руб. за удаленные зубыПроисшествия 21 сентября, 15:18
Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" завершила строительство пятидесятого заводаНовости партнеров 21 сентября, 15:05
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир МаркинПолитика 21 сентября, 14:54
На Урале учитель истории уволился из школы после потасовки со старшеклассникомНовости Урала 21 сентября, 14:48
Синоптики объявили в Москве "оранжевый" уровень опасности из-за ожидаемых ливнейМосква 21 сентября, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Новосибирская строительная компания "Сибмост" заключила мировое соглашение с Сургутнефтегазбанком, который намеревался взыскать с компании 400 млн рублей. Об этом говорится в документах Арбитражного суда Новосибирской области.
"По настоящему мировому соглашению в целях урегулирования спора ответчик обязуется погашать кредиторскую задолженность в сумме 400 млн рублей, ответчик обязуется уплатить истцу вознаграждение по кредиторской задолженности в размере 11% годовых", - говорится в материалах суда.
Согласно графику погашения долга, "Сибмост" будет выплачивать его до середины 2019 года. Кроме того, компания выплатит банку 10 млн рублей за заключение мирового соглашения.
Сургутнефтегазбанк обратился в суд с требованием взыскать 400 млн рублей с "Сибмоста" в июле 2016 года. Стороны не комментировали дело.
Ранее строительная компания "Орион" - субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", которые вел "Сибмост", потребовала его банкротства. В мае 2016 года суд постановил взыскать с "Сибмоста" в пользу "Ориона" 21,2 млн рублей.
В мае 2016 года на банкротство "Сибмоста" подавала структура "Мечела" - компания "Мечел-Сервис". Впоследствии она отозвала иск. Ранее на банкротство "Сибмоста" подавали и структуры красноярской ГК "Илан". В 2014 году взыскать по договору субподряда с новосибирского застройщика 44,1 млн рублей требовала компания "Трансмост" (входит в ГК "Илан"), а в 2016 году обанкротить "Сибмост" пыталась компания "Иланвзрывстрой". Все истцы отказались от своих требований.