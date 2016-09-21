"Сибмост" заключил мировое соглашение с Сургутнефтегазбанком

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Новосибирская строительная компания "Сибмост" заключила мировое соглашение с Сургутнефтегазбанком, который намеревался взыскать с компании 400 млн рублей. Об этом говорится в документах Арбитражного суда Новосибирской области.

"По настоящему мировому соглашению в целях урегулирования спора ответчик обязуется погашать кредиторскую задолженность в сумме 400 млн рублей, ответчик обязуется уплатить истцу вознаграждение по кредиторской задолженности в размере 11% годовых", - говорится в материалах суда.

Согласно графику погашения долга, "Сибмост" будет выплачивать его до середины 2019 года. Кроме того, компания выплатит банку 10 млн рублей за заключение мирового соглашения.

Сургутнефтегазбанк обратился в суд с требованием взыскать 400 млн рублей с "Сибмоста" в июле 2016 года. Стороны не комментировали дело.

Ранее строительная компания "Орион" - субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", которые вел "Сибмост", потребовала его банкротства. В мае 2016 года суд постановил взыскать с "Сибмоста" в пользу "Ориона" 21,2 млн рублей.

В мае 2016 года на банкротство "Сибмоста" подавала структура "Мечела" - компания "Мечел-Сервис". Впоследствии она отозвала иск. Ранее на банкротство "Сибмоста" подавали и структуры красноярской ГК "Илан". В 2014 году взыскать по договору субподряда с новосибирского застройщика 44,1 млн рублей требовала компания "Трансмост" (входит в ГК "Илан"), а в 2016 году обанкротить "Сибмост" пыталась компания "Иланвзрывстрой". Все истцы отказались от своих требований.