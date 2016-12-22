Единоросс просит Минздрав и ГП проверить качество оказания медпомощи в Иркутской области

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы Николай Николаев ("Единая Россия") в связи с трагедией в Черемховском психоневрологическом интернате попросил Генпрокуратуру, Минздрав, Минтруд и Роспотребнадзор проверить, насколько качественно проводится медицинская и социальная работа в Иркутской области.
В Черемховском психоневрологическом интернате проживали дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающие эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией, были госпитализированы 63 воспитанника, четверо детей скончались. Депутат решил направить запрос в связи с публикацией доклада руководителя Следственного комитета Иркутской области Андрея Бунева относительно этих событий.
"Мною был направлен депутатский запрос в Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Генеральному прокурору РФ и главе Роспотребнадзора с просьбой рассмотреть доклад и детально разобраться. После этого необходимо принять соответствующие меры по контролю за организацией медицинской работы в Иркутской области", - заявил Николаев журналистам.
По его мнению, "Единая Россия" "должна взять данную ситуацию на контроль" и проследить за тем, чтобы в случае выявления соответствующих нарушений в подобных социальных учреждениях они были исправлены. "Нам необходимо проанализировать действующее законодательство на предмет его возможной корректировки в сторону увеличения ответственности региональных органов власти и соответствующих чиновников за подобные действия или бездействия", - добавил депутат.
По мнению депутата, расследование Следственного комитета "подтверждает те системные недоработки, которые есть в организации медицинской помощи и социального обслуживания в Иркутской области". Как полагает Николаев, есть несколько основных причин трагедии: плохая организация работы в социальной сфере Иркутской области, позднее информирование местного Минздрава о случившемся, нарушения в организации работы интерната.