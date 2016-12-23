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В Новосибирске дети после открытия катка у главной елки смогут посетить музей спорта

Сибирь
23 декабря, 9:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, декабря. /ТАСС
Каток на площади Ленина начнет свою работу в воскресенье
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НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ледовый каток в Новогоднем городке на площади Ленина, у главной елки Новосибирска, начнет свою работу в воскресенье, 25 декабря, сообщили в управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. Дети, пришедшие на каток, смогут бесплатно посетить недавно открывшийся музей спорта - Музей Олимпийской славы.

"Городской ледовый каток на площади, возле главной елки города, откроется 25 декабря. Дети, пришедшие на каток, смогут бесплатно посетить новый музей спорта - Музей Олимпийской славы. Экскурсионное обслуживание бесплатно. Билеты для родителей по символической цене - 20 рублей", - сказали в управлении.

Эта акция - совместный проект мэрии города и Новосибирского государственного краеведческого музея. Кроме того, в каникулы на катке будут проводиться бесплатные мастер-классы профессиональных спортсменов "Час спорта" - по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, фигурному катанию .

Фонды Новосибирского музея Олимпийской славы составляют около семь тысяч единиц хранения. Среди экспонатов - кубки, медали, грамоты, предметы экипировки сибирских чемпионов Александра Тихонова, Станислава Позднякова, Александра Карелина, Евгения Подгорного, Виктора Маркина и многих других. Музей располагает богатой коллекцией флагов советских спортивных обществ: "Урожай", "Динамо", "Зенит", "Трудовые резервы", "Буревестник". Особый интерес представляют предметы из фонда Г. И. Чекиса, фронтовика, абсолютного чемпиона РСФСР по гимнастике 1950 года.

Из последних поступлений музея наиболее интересны экспонаты, связанные с зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 г.

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