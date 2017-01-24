Томские ученые изучат в Арктике деградацию подводной мерзлоты

ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. Правительство РФ продлило на два года мегагрант на исследование деградации подводной мерзлоты в Арктике, в результате чего увеличиваются выбросы парниковых газов. Ученые научатся прогнозировать изменения климата Земли в результате этих процессов, сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ), координирующего исследования.

"Грант продлен на два года - 2017-й и 2018-й. Объем выделенных средств из федерального бюджета на продолжение исследования составит 30 млн рублей, еще столько же должен будет привлечь сам вуз", - отметили в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС заведующая международной научно-образовательной лабораторией изучения углерода арктических морей ТПУ Татьяна Перевертайло, эти исследования имеют глобальную значимость.

"За последние три года мы достигли больших результатов, и в следующие два года перед нами стоят не менее амбициозные планы. Центральной задачей является развитие и расширение комплексности наших исследований. Основополагающей частью, без которой нельзя обойтись, станет экспедиционная работа", - сказала она.

В частности, ученые уже запланировали две экспедиции. "Первая пройдет по реке Лене и позволит нам определить влияние сибирских рек на баланс метана в арктическом регионе. Напомню, ранее мы уже совершали подобную экспедицию - по реке Оби. Вторая экспедиция - к Восточно-Сибирскому арктическому шельфу - позволит нам проследить за динамикой эмиссии метана, сравнив эти данные с результатами прошлых экспедиций", - пояснила Перевертайло.

Также на выделенные средства будут продолжаться аналитические исследования, стажировки ученых ТПУ в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами.

Разрушение ледяной "пробки"

Исследования в рамках мегагранта уже три года проводит международная группа ученых из 14 университетов и научных центров из России, Швеции, Нидерландов, Великобритании, США и Италии под руководством профессора ТПУ, члена- корреспондента Российской академии наук Игоря Семилетова. Исследователи изучают Сибирский арктический шельф как источник парниковых газов планетарной значимости.

Во время своих экспедиций в Арктику ученые обнаружили значительную деградацию подводной мерзлоты. Получается, что некогда надежная ледяная "пробка", препятствующая выходу огромных запасов газовых гидратов, сейчас "прохудилась". Через эти нарушения подводной мерзлоты мощные выбросы метана из донных отложений достигают атмосферы и "подогревают" ее.

Сейчас ученые стремятся определить, какое количество метана захоронено на огромных площадях Сибирского арктического шельфа, какая доля этого гигантского запаса может попасть в толщу атмосферы, и какое влияние может оказать эта перекачка метана на климатическую систему в ближайшем будущем. Это важно для долговременного планирования освоения Арктики.

Экспедиции - каждый год

С этой целью только за последние три года научному коллективу Семилетова совместно с партнерами из Стокгольмского университета (Швеция) удалось организовать пять полномасштабных летних и зимних комплексных экспедиций в моря Восточной Арктики, включая 90-суточную экспедицию на борту шведского научного ледокола "Оден" в 2014 году и 45-суточную экспедицию на борту российского научно- исследовательского судна "Академик М. В. Лаврентьев" в 2016 году. Также в 2016 году была осуществлена 30-суточная экспедиция из Обской губы вверх по течению реки Обь до Томска и обратно.

Потепление ускоряется

По данным вуза, на проходившем в конце 2016 года в Томске Международном арктическом форуме исследователи поделились некоторыми итогами последней экспедиции на Восточно-Сибирский Арктический шельф. По их словам, экспедиция подтвердила увеличение выбросов парникового газа метана. Также недавно учеными была опубликована статья, в которой они установили взаимосвязь между климатическими процессами, которые происходили в конце последнего Ледникового периода, и изменениями климата, которые наблюдаются на нашей планете сейчас.

Результаты этих исследований говорят о том, что широкомасштабное таяние арктической вечной мерзлоты в конце последнего Ледникового периода высвобождало гигантские объемы углерода, который является потенциальным источником парниковых газов - метана и двуокиси углерода. Сейчас запасы замороженного углерода в Арктике снова выбрасываются в атмосферу, что грозит ускорением глобального потепления.

Также ученые выявили исчезновение островов и береговую эрозию в Северном Ледовитом океане в результате глобального потепления. Особенно большая скорость эрозии наблюдается в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых - окраинных морях океана. Скорость эрозии ледового комплекса на мысах сейчас достигает 20-30 метров за лето.

"В результате исчезают острова, например, Семеновский, Васильевский. В памяти наших дедов они еще были островами, сейчас же это "банки" (мелководья). За последнюю 1-2 тыс. лет порядка 40 км суши было "съедено" береговой эрозией", - отметил Семилетов.

Ученый сообщил ТАСС, что в этому году консорциум планирует объединить научный и логистический потенциал с головным институтом Роскомгидромета - Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ), имеющим мощную логистику на Северном Ледовитом океане. Планируется организовать совместную работу на арктических островах.