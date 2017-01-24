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Этнокультурный центр "Ымай" в Хакасии достроят к марту

Сибирь
24 января, 16:59 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 24, января. /ТАСС
Комплекс в Саяногорске будет расположен возле священной горы тюрков
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АБАКАН, 24 января. /ТАСС/. Этнокультурный комплекс "Ымай" в городе Саяногорск в Хакасии, который был открыт возле святой для хакасов горы, на месте находки уникального памятника древней тюркской письменности, будет достроен к марту 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на директора Саяногорского краеведческого музея Елену Шишову.

"Нам отдали остатки денег на изготовление печей, чтобы в зимнее время могли функционировать горница и юрта. Мы ждем, когда спадут морозы, и приступим к заливке фундамента для будущей печи, затем выложим ее, наведем порядок, завезем экспонаты и тогда будем готовы дальше работать в полномасштабном режиме, принимая гостей на экскурсии и мастер-классы", - сказала Шишова, отметив, что работы планируется завершить к марту 2017 года. 

Осенью прошлого года была открыта первая очередь этнокультурного комплекса "Ымай". Это уникальное место на берегу Енисея, где некогда была обнаружена стела с орхоно- енисейскими письменами. На противоположном берегу Енисея, на территории Красноярского края, видна священная для тюрков гора Ымай, посвященная богине Умай, покровительнице всего женского рода.

Комплекс, первая очередь которого обошлась в 3 млн рублей, будет посвящен культуре и совместной жизни русского и хакасского народов. Центральные экспозиции размещены в "русской горнице" и в "хакасской юрте". В перспективе планируется строительство еще несколько объектов, в том числе храма.

Найденная стела считается одним из значимых исторических памятников древней рунической письменности тюрков. Сейчас она хранится в Минусинском музее. По данным ученых, на стеле выбита посмертная надпись в честь древнего богатыря енисейских кыргызов Чекюнг-тутука, победившего 45 врагов. Енисейские кыргызы считаются предками современных хакасов, образовавших в IX веке каганат - государство, ставшее одним из гегемонов на юге Сибири и в Центральной Азии. Впоследствии каганат распался на несколько княжеств, завоеванных в XIII веке монголами Чингисхана.

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