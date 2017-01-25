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Одна из крупнейших торговых сетей Новосибирска признана банкротом

Сибирь
25 января, 9:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, января. /ТАСС
По данным арбитража, долг компании "Новые торговые системы" составляет 1,5 млрд рублей
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НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом одну из старейших и крупнейших торговых сетей Новосибирска - компанию "Новые торговые системы" (НТС). Ее просроченная кредиторская задолженность составляет 1,5 млрд рублей, говорится в материалах суда.

"Признать АО "Новые торговые сети" несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - сказано в решении суда. Отчет конкурсного управляющего назначен на 20 июля.

Как ранее сообщалось, иск о несостоятельности компании подало коллекторское агентство "Брокер Консалт". Согласно материалам суда, задолженность НТС перед агентством составляет 229 млн рублей. В числе должников - банк АК БАРС (523,6 млн рублей) и Федеральная налоговая инспекция (160 млн рублей).

Холдинг НТС создан братьями Евгением и Виталием Насоленко в Новосибирске. С 2001 года он начал развивать сеть магазинов "Столичный", а три года спустя - сеть супермаркетов "Пятерочка" по франшизе в Сибири. За счет покупки конкурирующих сетей НТС во второй половине 2000-х годов стал крупнейшим ритейлером в Новосибирске и одним из крупнейших в Сибири, однако после кризиса 2008 года многие направления бизнеса были закрыты.

В настоящее время НТС располагает более чем 100 магазинами в Новосибирской области и Алтайском крае, в том числе по франшизе в Новосибирске открыты два гипермаркета "Бахетле".

Ранее Федеральная налоговая служба требовала признать банкротом одного из совладельцев холдинга Виталия Насоленко в связи с наличием у него более 95,7 млн рублей задолженности. Однако в ходе судебных разбирательств у должника не обнаружилось имущества, способного покрыть долги, и суд принял решение прекратить производство по делу о банкротстве Насоленко.

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