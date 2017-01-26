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На Таймыре из-за метели ограничено движение на дорогах в аэропорт

Сибирь
26 января, 14:46 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, января. /ТАСС
Ограничение транспортного движения связано с погодными условиями
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КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. В Красноярском крае ограничено движение легкового транспорта на дорогах, связывающих Дудинку и Норильск с аэропортом Алыкель, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

"Введено ограничение движения для легкового вида транспорта на федеральной автодороге А-382 Дудинка - Алыкель и автодороге местного значения Норильск - Алыкель", - уточнили в ведомстве.

По данным ГО и ЧС, в Норильске действует штормовое предупреждение. В течение дня ожидается метель, видимость составляет менее 1000 метров, ветер - 9-14 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

Алыкель - основной аэропорт Таймыра. По расписанию прибытие и отправка рейсов здесь проходят в первой половине дня.

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