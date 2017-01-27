Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирские ученые ищут лекарство от "полярной" депрессии

Сибирь
27 января, 8:50 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, января. /ТАСС
Начались исследования действия на организм различных лекарственных соединений
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) "заразили" лабораторных мышей характерной для малосолнечных полярных регионов сезонной депрессией и ищут способ бороться с ней. Об этом сообщил ТАСС завотделением генетики животных и человека ИЦиГ СО РАН Михаил Мошкин.

"Есть такая проблема, как сезонные аффективные расстройства - сезонные депрессии. Это очень интересный феномен: когда день укорачивается (это и у нас есть, но в полярных территориях сильнее проявляется), и на этом фоне у человека развивается депрессия", - рассказал он.

Смотрите также
Новосибирские ученые обнаружили у европейцев ответственный за депрессию ген

Чтобы изучить это явление и найти лекарство, в Центре генетических ресурсов лабораторных животных (виварии) ИЦиГ СО РАН были оборудованы два бокса, где у ученых есть возможность задавать восемь вариантов фотопериодических режимов - соотношения светлого и темного времени. "Мы проверили, что если мышей поместить в измененный фотопериод с коротким световым днем, то у них на этом фоне развиваются признаки депрессии. Они проявляются в поведении, в обмене ключевых нейромедиаторов, серотонина", - сказал Мошкин.

По его словам, сейчас ученые начали исследовать действие различных лекарственных соединений на организм, в том числе на животных, с разными предрасположенностями к болезням. "Мы подготовили платформу, на которой начинаем проводить испытания различных средств, которые могли бы снять эту самую депрессию", - сказал ученый, отметив, что речь идет о химических соединениях и различного рода пробиотиках, влияющих на кишечную микрофлору.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
В других СМИ
Реклама
Фото
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Россия: времена года
Льюис Кэрролл
Все мы здесь не в своем уме: тест в честь 185-летия Льюиса Кэрролла
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
5
Мэй призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы"
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама