Новосибирские ученые ищут лекарство от "полярной" депрессии

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) "заразили" лабораторных мышей характерной для малосолнечных полярных регионов сезонной депрессией и ищут способ бороться с ней. Об этом сообщил ТАСС завотделением генетики животных и человека ИЦиГ СО РАН Михаил Мошкин.

"Есть такая проблема, как сезонные аффективные расстройства - сезонные депрессии. Это очень интересный феномен: когда день укорачивается (это и у нас есть, но в полярных территориях сильнее проявляется), и на этом фоне у человека развивается депрессия", - рассказал он.

Чтобы изучить это явление и найти лекарство, в Центре генетических ресурсов лабораторных животных (виварии) ИЦиГ СО РАН были оборудованы два бокса, где у ученых есть возможность задавать восемь вариантов фотопериодических режимов - соотношения светлого и темного времени. "Мы проверили, что если мышей поместить в измененный фотопериод с коротким световым днем, то у них на этом фоне развиваются признаки депрессии. Они проявляются в поведении, в обмене ключевых нейромедиаторов, серотонина", - сказал Мошкин.

По его словам, сейчас ученые начали исследовать действие различных лекарственных соединений на организм, в том числе на животных, с разными предрасположенностями к болезням. "Мы подготовили платформу, на которой начинаем проводить испытания различных средств, которые могли бы снять эту самую депрессию", - сказал ученый, отметив, что речь идет о химических соединениях и различного рода пробиотиках, влияющих на кишечную микрофлору.