На охрану природы в Бурятии в 2017 году направят более 1 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 30 января. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Бурятия потратит на природоохранные мероприятия в 2017 году более 1 млрд рублей, сообщили в правительстве республики.

"В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных в Бурятии на реализацию природоохранных мероприятий будет выделено более 1 млрд рублей, включая свыше 600 млн рублей из федерального бюджета и порядка 450 млн рублей - из республиканской казны", - уточнили в региональном правительстве.

В Минприроды Бурятии отметили, что эта цифра не окончательная, может корректироваться с учетом изменений, которые будут вноситься в закон о федеральном бюджете на 2017 год.

Средства заложены в четырех республиканских госпрограммах: деньги пойдут на ликвидацию накопленного экологического ущерба, строительство современных полигонов твердых коммунальных отходов, строительство и реконструкцию очистных сооружений, мероприятия по восстановлению лесов.

Предлагаемые меры

В рамках Года экологии правительство Бурятии подготовило перечень мероприятий, которые необходимо провести в республике для улучшения экологической обстановки и сохранения озера Байкал. Его местные власти подготовили для включения в приоритетный проект "Байкал: великое озеро великой страны".

Как отметил замминистра природных ресурсов республики Александр Лбов, в первую очередь нужно обезопасить реку Селенга, впадающую в Байкал, которая приносит в озеро 50% поверхностных вод. Поэтому важно заняться очистными сооружениями в Улан-Удэ, который стоит на Селенге и вносит весомый "вклад" в загрязнение главной артерии Байкала. Известно, что в этом году начнется реконструкция правобережных очистных сооружений Улан-Удэ.

"Также необходимы работы по защите столицы Бурятии от наводнения, так как в случае него воды Селенги, а именно около 22 млн кубометров, проходят через застроенную территорию левого берега, и их загрязнение неизбежно", - пояснил Лбов.

Еще один проблемный вопрос, считают в региональном Минприроды, - загрязнение судами. "Это 4 млн кубометров жидких бытовых отходов, - отметил он. - Было бы неплохо, если бы было профинансировано строительство экосудна, проект которого разработан в Иркутске, а также строительство причалов, оборудованных пунктами сбора отходов".

"Проблемной остается ситуация со спирогирой. Ее надо изучать, проводить фундаментальное исследование. Распространение этих водорослей наблюдается на побережье Байкала в Северобайкальске, Турке, Выдрино, Бабушкине. Там есть влияние недостаточно очищенных сточных вод, в которых в повышенных концентрациях содержится фосфор, способствующий развитию спирогиры", - сказал Лбов.

Тысячи кубометров мусора

Очень много отходов, по словам замминистра, на берегах Байкала образуется вследствие "дикого" туризма. "Это заметно в летний период. Мы выделяем средства, проводим конкурсы, проводится очистка, но этого недостаточно - нужно внедрение системных мер, - отметил он. - В 2016 году собрано 32 тыс. кубометров, в 2015 году было 10 тыс. кубометров, в 2014 - еще меньше".

В вопросе строительства полигонов ТБО у Бурятии есть трудности, связанные с запетом их обустройства в пределах водоохранной зоны. В частности, речь идет о городе Северобайкальск. "Там у нас есть проблема, нужен какой-то правовой механизм", - сказал Лбов, добавив, что схема обращения с отходами в регионе разработана. "Приоритетно строительство полигонов в Селенгинске - для всего Кабанского района, в Турунтаево - для Прибайкальского района и в Баргузине - для Баргузинского района, - уточнил чиновник. - Мы уже начали проектирование, и в техническое задание вписываем требования по подготовке рекультивации свалок в радиусе действия полигонов".

Экология и энергетика

Важный, по мнению местных властей, вопрос в области экологии на Байкальской природной территории - энергетический. Правительство Бурятии неоднократно заявляло о необходимости газификации региона. Принятие такого решения и его реализация, считают в кабинете министров республики, в разы снизит вредные выбросы на водосборную зону озера Байкал - это 22 тыс. тонн золы в год, которая попадает в реки, а затем в Байкал.

В Бурятии рассматривают и другие варианты перехода на экологически чистое топливо. "Администрации районов представили план мероприятий по модернизации котельных с переводом на пеллеты", - пояснил Лбов.

Он добавил, что крайне необходима организация системы экологического мониторинга. "В настоящее время он, к сожалению, не проводится. Это упущение действующей Федеральной целевой программы (ФЦП) "Охрана озера Байкал", - заметил замминистра.

В целом, по его мнению, на мероприятия в области охраны озера Байкал Бурятии в год необходимо 2-3 млрд рублей.