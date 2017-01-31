Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области позволит заменить около 10 км теплосетей

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Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области позволит заменить около 10 км теплосетейСибирь 31 января, 7:30
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НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области на 15% позволит направить дополнительные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры и заменить 10 км теплосетей в 2017 году. Об этом сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
"Это (замена - прим. ТАСС) около 10 км тепловых сетей, это почти 5 км утепления трубопроводов, это замена двух энергоагрегатов. Вот целевое предназначение этих средств", - сказал губернатор.
Как ранее сообщал ТАСС, повышение тарифов позволит привлечь в этом году порядка 864 млн рублей. Из них 664 млн рублей получит теплогенерирующая компания "Сибэко", остальное - новосибирское МУП "Горводоканал". Как заявлял гендиректор "Горводоканала" Юрий Похил, 130 из 200 млн рублей компания направит на модернизацию водопроводной сети, 25 млн рублей - на сети канализации, остальные средства пойдут на модернизацию водопроводных и очистных сооружений.
Депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований.
Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов. Льготным категориям - это около 500 тысяч человек - из бюджета области без дополнительных заявлений будут полностью компенсировать повышение тарифа сверх 4%, установленных федеральным центром. Остальные жители региона смогут вернуть половину этой разницы, подав особое заявление, прием которых начнется 1 августа 2017 года и закончится 31 января 2018 г. На компенсации льготникам в областном бюджете предусмотрено 180 млн рублей.