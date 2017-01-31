Ученые обнаружили в Денисовой пещере на Алтае кости архаичной лошади

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Ученые Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН, исследуя найденные при раскопках в Денисовой пещере костные остатки, обнаружили, что одна из костей принадлежит лошади Оводова, внешне напоминающей зеброослоподобное существо, которое жило на Алтае 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком. Об этом сообщило официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Эта лошадь называется лошадью чисто формально. Если мы ее представим, то она больше будет похожа на что-то среднее между ослом и зеброй - коротконогая, маленькая и не такая грациозная, как обычные лошади", - приводит издание слова младшего научного сотрудника лаборатории сравнительной геномики Анны Дружковой.

Возраст самых последних палеонтологических находок - около 18 тыс. лет. Эта находка подтверждает, что на Алтае в те времена было намного большее видовое разнообразие, чем сейчас, в том числе фауна была представлена и такими экзотическими видами. "Не исключено, что денисовский человек (ископаемый подвид древних людей, фрагменты останков которого были обнаружены в Денисовой пещере на Алтае - прим. ТАСС) и другие обитатели древнего Алтая охотились на лошадь Оводова", - добавил заведующий лабораторией сравнительной геномики ИМКБ СО РАН Владимир Трифонов.

Сибирские биологи исследуют костные останки лошадей не только с Алтая, но и из Бурятии, Монголии, европейской части России. Для некоторых из них уже получены полные митохондриальные геномы, и можно посмотреть, к каким современным породам они ближе. В частности, молекулярные технологии помогают палеонтологам с точностью до вида определить происхождение того или иного фрагмента кости. Один неполный митохондриальный геном лошади Оводова возрастом 48 тыс. лет из Хакасии был исследован ранее, и, сравнив с ним образец из Денисовой пещеры, предоставленный учеными из Института археологии и этнографии СО РАН, ученые поняли, что тот относится к тому же виду животных.

Учеными впервые был получен полный митохондриальный геном лошади Оводова и достоверно показано присутствие ранее неизвестного вида из семейства лошадиные на территории современного Алтая. "В Денисовой пещере обычно датировки всех костных останков можно определить по слоям. Эта находка была из слоя 9.1, возраст которого - примерно 20 тысяч лет. Однако, когда мы сделали радиоуглеродный анализ этого образца, то обнаружилось, что он еще старше", - говорит Анна Дружкова.

Впервые лошадь Оводова была описана в 2009 году известным российским археологом Николаем Оводовым по материалам из Хакасии. Ранее считалось, что подобные кости принадлежат кулану. После более тщательного морфологического и, главное, генетического анализа выяснилось, что южносибирские "куланы" к настоящим куланам отношения не имеют, а являются реликтами группы архаичных лошадей, по большей части вытесненных лошадьми типа тарпана и лошади Пржевальского.