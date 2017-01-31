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Возбуждено дело по факту причинения бюджету Омска ущерба на 1 млрд рублей

Сибирь
31 января, 13:05 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Сотрудники городской администрации подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями
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ОМСК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по факту злоупотребления сотрудниками городской администрации должностными полномочиями, что причинило ущерб местному бюджету на сумму не менее 938 млн рублей, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

"Проверка прокуратуры города Омска показала, что из-за злоупотребления своими полномочиями пока неустановленными должностными лицами городской администрации бюджету города были причинен ущерб в размере не менее 938 млн рублей. По этим материалам следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий")", - сказала Булихова.

Прокуратура установила, что в январе 2008 года департамент имущественных отношений Омска заключил со строительной компанией "Стройбетон" договор купли-продажи права на заключение договора аренды 9 земельных участков в целях жилищного строительства. Стоимость договора превышала 1 млрд рублей с рассрочкой его оплаты. Одновременно стороны подписали договор аренды этих участков на 10 лет.

В 2009 году департамент обратился в суд с заявлением о расторжении договора аренды со "Стройбетоном" и взыскании неоплаченных денежных средств в связи с неисполнением условий договора. В результате стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого договор купли-продажи права на аренду участков стал считаться расторгнутым с июня 2008 года, а муниципалитет отказался от взыскания задолженности в полном объеме. В результате муниципалитету был нанесен ущерб в размере не менее 938 млн рублей, которые не были выплачены по договору купли-продаже права на аренду при том, что договор аренды продолжил свое действие.

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