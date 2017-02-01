В Томской области разведанные запасы нефти увеличатся на 12%

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Томской области совместно с нефтяниками будут разрабатывать технологии добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, что позволит нарастить разведанные запасы энергоносителей на 12%, сообщил журналистам вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный.

"Есть договоренности о реализации пилотного проекта по трудноизвлекаемым запасам, который позволит нам порядка 12% нарастить по разведанным запасам (нефти). Это позволит нам планку в 11 млн тонн в год держать", - сказал Шатурный.

В 2016 году в Томской области было добыто около 11 млн тонн нефти, при этом доказанные запасы увеличились всего на 5 млн тонн. Такая тенденция, по словам Шатурного, наблюдается в течение последних пяти лет - объем добычи превышает прирост запасов примерно вдвое. Общие запасы нефти в регионе оцениваются в приблизительно 1,4 млрд тонн.

"Сейчас администрация совместно с нефтяными компаниями ищет необходимые мероприятия для того, чтобы нам перейти на трудноизвлекаемые запасы. И губернатор ставит задачу, чтобы нам в ближайшие пять лет как минимум оставаться "на полке" (сохранять стабильный уровень добычи - прим. ТАСС)", - сказал Шатурный.

Он сообщил, что подготовлен проект государственной программы, которая поддержит нефтегазовый комплекс и разработку методик добычи трудноизвлекаемых запасов. В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в Законодательную думу Томской области.

Шатурный также отметил, что в 2016 году вложения добывающих компаний в Томской области выросли на 17%, достигнув 36 млрд рублей. Причем, большая часть этой суммы - 28 млрд рублей - направлена на бурение новых нефтяных и газовых скважин.