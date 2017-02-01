В Алтайском крае могут сдвинуть сроки посевной кампании из-за паводка

БАРНАУЛ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Сроки посевной кампании в Алтайском крае в 2017 году могут быть сдвинуты из-за сильного паводка, сообщил губернатор региона Александр Карлин.

"Рабочий период сужается, это говорит о том, что концентрация сил и средств должна быть более высокой, надо максимально успеть сделать, чтобы удобрение, моторное топливо были доставлены до начала паводка. Паводок может развиваться таким образом, что транспортное сообщение будет осложнено", - сказал Карлин на заседании правительства региона.

По оценке экспертов, сроки могут сдвинуться в среднем на 10 дней. По словам начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, возможно, что при нынешнем количестве снегозапасов начинать сеять придется только в конце апреля. Запасы снега в Алтайском крае этой зимой превышают среднемноголетние - подобные условия зафиксированы в третий раз за 70 лет.

"С учетом предварительных прогнозов, возможно прибавление снегозапасов в феврале и марте - в последних числах февраля будет известен прогноз на март. С учетом того снегозапаса, который есть, никому расслабляться не надо, а с учетом активного снеготаяния любые пониженные рельефы могут быть подтоплены однозначно за счет большого склонового стока и резкого снеготаяния - такая ситуация очень возможна", - пояснил Люцигер.

Как сообщалось ранее, в зону паводка в 2017 году в Алтайском крае могут попасть 52 населенных пункта. Осложняет ситуацию большое количество осадков - снега больше, чем прошлой зимой. Тогда покров был в среднем 30-40 см, сейчас - 50 см и может достигнуть 60-70 см.

Для региона время половодья - одно из самых напряженных. В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов, но последствия не были столь катастрофичными. Паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.