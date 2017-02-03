Монотерритории Кузбасса привлекут 20 млрд руб. при получении господдержки

КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Кемеровская область готовит заявки на получение господдержки Фонда развития моногородов в размере 2 млрд рублей для четырех монотерриторий, где планируется вложить 20 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов на стратегической сессии "Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов", в которой принимает участие первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"В настоящее время мы готовим еще четыре заявки. Это у нас города Новокузнецк, Калтан, Мундыбаш, поселок Белогорск. На общую сумму 2 млрд рублей. Здесь у нас стоят инвесторы, которые готовы вложить порядка 20 млрд частных инвестиций", - сказал Чернов.

По его словам, сегодня в стране отлажена работа по развитию моногородов. Это позволило региону получить господдержку инфраструктурных проектов для пяти городов. "Пять городов Кузбасса получили финансовую поддержку - уже 4,5 млрд рублей, привлечено 70 млрд частных инвестиций в новые современные предприятия, создано более 21 тыс. рабочих мест", - добавил Чернов.

В Кемеровской области 24 монотерритории, по их количеству регион занимает первое место в РФ. Активная работа по уходу от монозависимости началась в 2010 году, когда регион получил средства на развитие инфраструктуры в Ленинск-Кузнецком, Таштаголе и Прокопьевске. В 2015 году область и Фонд развития моногородов подписали соглашения о финансировании инфраструктурных проектов в Юрге и Анжеро- Судженске, где уже построены необходимые объекты для развития новых производств стоимостью около 1,2 млрд рублей, а также по таким городам, как Калтан, Киселевск, Таштагол, Мундыбаш. В конце 2016 года фонд одобрил заявку Таштагола на 290,8 млн рублей на реконструкцию дороги и строительство моста.

Стратегическая сессия организована администрацией Кемеровской области и консалтинговым бюро "Стрелка" при поддержке Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и Фонда развития моногородов. Задача сессии - стимулировать повышение уровня разработки и реализации проектов благоустройства в моногородах. Участниками сессии станут команды моногородов, в которые вошли мэры, главные архитекторы и другие активные участники процессов городского преобразования.