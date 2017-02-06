Генетики планируют обеспечить семенами картофеля Новосибирскую область к 2019 году

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Ученые Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики СО РАН" (ИЦиГ СО РАН) планируют к 2019 году полностью обеспечить качественными семенами картофеля собственной селекции всех сельхозпроизводителей Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора института, доктор сельхознаук Иван Лихенко.

"По семеноводству через года три-четыре из тех сортов, что у нас уже есть, сможем вырастить семена и снабдить ими Новосибирскую область, а в дальнейшем всю Сибирь совместными усилиями нашего института и семеноводческих центров Кемерова, Омска и Томска", - сказал Лихенко.

По его словам, чтобы обеспечить сельхозпроизводителей качественным семенным материалом, необходимо вырастить 300 тыс. миниклубней. "Картофель как вегетативно размножаемая культура накапливает много инфекций и поэтому требует обязательного оздоровления через меристемное (клеточное) выращивание в пробирке", - пояснил он. Кроме того, ученые займутся выведением новых сортов картофеля и будут разрабатывать методы для маркер-ориентированной геномной селекции картофеля, методы геномного редактирования в целях создания сортов картофеля, которые будут идеально адаптированы к конкретным погодным условиям. В настоящее время закуплены новые аэропонные установки, в которых будут выращивать миниклубни из эристем, и заканчивается ремонт помещения лаборатории.

ИЦИГ СО РАН стал одним из ключевых участников целевой комплексной федеральной программы по картофелю, которая в соответствии с указом президента России будет реализована с 2017 по 2025 годы, она оценивается примерно в 5 млрд рублей. Как ранее отмечал директор института академик Николай Колчанов, сегодняшние проблемы картофелеводческой отрасли - это низкая конкурентоспособность сортов картофеля российской селекции на внутреннем и международном рынках, отставание в практике применения методов массовой диагностики возбудителей заболевания картофеля, недостаток кадров, отсутствие современной системы мониторинга фитосанитарной ситуации, устаревшая материально-техническая база, неразвитая инфраструктура для продвижения и коммерциализации новых перспективных сортов российской селекции, которые существуют, но не могут пробиться на рынок.

По данным Минсельхоза России, около половины используемого в стране семенного материала картофеля - иностранные сорта, российский семенной материал используют около 20% хозяйств, а малые фермерские хозяйства и частный сектор - в основном несортовой картофель.