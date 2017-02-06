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Пропавшего в заповеднике Красноярского края мужчину ищут третьи сутки

Сибирь
6 февраля, 12:57 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 6, февраля. /ТАСС
Предположительно, мужчина пропал в районе Копьевской горы заповедника "Столбы"
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КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Пропавшего мужчину на территории государственного природного заповедника "Столбы" в Красноярском крае ищут третьи сутки, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Мужчина пропал в субботу, 4 февраля. Поиски продолжаются", - сказали в ведомстве.

Предположительно, мужчина пропал в районе Копьевской горы, телефонной связи с пропавшим нет.

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