Игравшего за рулем в мобильные игры водителя автобуса могут лишить премии

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Водитель автобуса из Красноярска, игравший за рулем в мобильные игры, может лишиться премии, сообщил ТАСС заместитель директора по безопасности муниципального автотранспортного предприятия №5 Валерий Краевский.

Ролик о том, как водитель играет в приложения на мобильном телефоне при перевозке пассажиров, был в понедельник опубликован в социальных сетях и СМИ. Предположительно, видеоролик снял один из пассажиров маршрутного автобуса. На предприятии проводится собственная проверка.

"Вечером, когда закончится смена водителя, возьмем у него письменное объяснение. Если информация подтвердится, то водитель будет наказан", - сообщил Краевский. По его словам, водитель может лишиться ежемесячной премии, получаемой за качественное обслуживание пассажиров. Также информация об этом инциденте передана в ГИБДД. По линии автоинспекции водителю грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

Краевский отметил, что 39-летний водитель работает на предприятии пяти лет, за это время крупных нарушений у него не было.