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Игравшего за рулем в мобильные игры водителя автобуса могут лишить премии

Сибирь
6 февраля, 15:23 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 6, февраля. /ТАСС
Видеоролик, появившийся в интернете, предположительно снял один из пассажиров автобуса в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Водитель автобуса из Красноярска, игравший за рулем в мобильные игры, может лишиться премии, сообщил ТАСС заместитель директора по безопасности муниципального автотранспортного предприятия №5 Валерий Краевский.

Ролик о том, как водитель играет в приложения на мобильном телефоне при перевозке пассажиров, был в понедельник опубликован в социальных сетях и СМИ. Предположительно, видеоролик снял один из пассажиров маршрутного автобуса. На предприятии проводится собственная проверка.

"Вечером, когда закончится смена водителя, возьмем у него письменное объяснение. Если информация подтвердится, то водитель будет наказан", - сообщил Краевский. По его словам, водитель может лишиться ежемесячной премии, получаемой за качественное обслуживание пассажиров. Также информация об этом инциденте передана в ГИБДД. По линии автоинспекции водителю грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

Краевский отметил, что 39-летний водитель работает на предприятии пяти лет, за это время крупных нарушений у него не было.

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