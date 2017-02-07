Эпидемия гриппа в Туве пошла на спад

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Эпидемия гриппа и ОРВИ в Туве пошла на спад, количество заболевших за неделю снизилось на 42%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"За медицинской помощью в лечебно-профилактические организации республики 2381 человек с признаками ОРВИ и гриппа (на предыдущей неделе - 4118). Темп прироста, в сравнении с предыдущей неделей, снизился на 42,2%", - сказали в ведомстве.

В связи со снижением количества заболевших внесено предложение о снятии карантина и начале школьных занятий в Каа-Хемском и Улуг-Хемском кожуунах (районах). Карантин рекомендовано продлить только в школах Дзун-Хемчикского кожууна. Ранее был снят карантин в столице Тувы и еще в нескольких районах.

В ведомстве отметили, что вирус гриппа АН3N2 выявлен у 35 человек, зарегистрирован 91 случай обнаружения вирусов других видов негриппозной этиологии.