В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

БАРНАУЛ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае 9 и 10 февраля. В регионе ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В регионе днем 9 и ночью 10 февраля ожидается мокрый снег, местами сильный, метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 20-25 метров в секунду, на дорогах снежные заносы. Также возможно похолодание", - пояснили в ведомстве.

Дороги в связи со штормовым предупреждением в крае пока не перекрыты, но автомобилистов предупреждают о вероятной опасности.

В конце января из-за сильной метели и заносов на трассах региона попали в снежный плен пять пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля. Тогда спасатели эвакуировали 168 человек.