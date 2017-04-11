В Новосибирской области стартовала акция помощи "особенным детям" Ояшинского детдома

НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Благотворительная акция "День заботы за день работы" для помощи детям с особенностями развития Ояшинского детдома-интерната проходит в Новосибирской области, сообщила ТАСС организатор акции Серафима Доманова.

"Сегодня весь день на специальном сайте будет работать специальный калькулятор. На нем участники акции смогут посчитать стоимость своего часа работы, определить, сколько часов они готовы пожертвовать, и перевести деньги на счет фонда-организатора "Солнечный город", - рассказала она. Все собранные средства будут направлены на создание условий по внедрению "семейной" модели в группах Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

В рамках проекта "Как дома", для которого собираются средства, группы станут "семьями", где дети разных возрастов будут жить вместе. Условия проживания детей станут похожими на домашние: комнаты переоборудуют специальным образом, в них появятся развивающие уголки, игрушки в зоне доступности для ребенка, зеркала на уровне детских глаз, спортивные комнаты. В каждой группе появится дополнительный воспитатель. Важной частью проекта станет обучение персонала новым технологиям заботы о ребенке, где главным принципом будет уважение к личности маленького человека и его потребностям.

В том, что такие изменения пойдут на пользу детям, организаторы акции не сомневаются: несколько месяцев назад в детдоме была организована экспериментальная "семья", в которую вошли девочки с тяжелой формой умственной отсталости. За время эксперимента были достигнуты значительные результаты: улучшилось психическое здоровье детей, наладились доверительные отношения с воспитателями, у детей появилось желание контактировать с другими людьми и активно включаться в игру, девочки научились занимать себя. Для того чтобы внедрить комплекс изменений в Ояшинском детском доме-интернате для всех 404 воспитанников, оборудовать группы и обучить персонал, необходимо 3 миллиона рублей.

"Сейчас не нужно долго говорить, что детям-сиротам больше других необходимы комфорт, личное пространство, близкий взрослый и уважение. Этим проектом мы хотим показать, что потребности "особенных" детей не отличаются от обычных ребят. Результаты экспериментальной группы, которую мы запустили в Ояшинском доме-интернате, и большая включенность всех сотрудников учреждения показывают, что все реально", - пояснила директор фонда - организатора акции "Солнечный город" Марина Аксенова.

Акция проходит в Новосибирской области второй раз. В прошлом году было собран почти 1 млн рублей. Эти деньги пошли на уход за малышами-сиротами, которые находились на стационарном лечении в больницах.