Суд в Новосибирске оштрафовал на 1 млн руб. экс-таможенника, уличенного в коррупции

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Суд вынес приговор бывшему сотруднику Новосибирской таможни, признав его виновным в получении взятки в обмен на покровительство. Он приговорен к условному сроку и штрафу свыше 1 млн рублей, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года с испытательным сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 1,078 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с августа по ноябрь 2014 года бывший главный государственный таможенный инспектор таможенного поста аэропорта Толмачево несколько раз получал от представителя коммерческой организации деньги за "покровительство при решении вопросов таможенного оформления товара, поступающего из-за рубежа в адрес данной коммерческой организации". Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 107 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела особое внимание следователем уделено установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Так, внесено представление в адрес начальника Новосибирской таможни о ненадлежащей организации работы с кадрами и необходимости формирования у подчиненных работников нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.