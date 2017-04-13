Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: в Бурятии воспитанники интерната отравились, предположительно, наркотиками

Сибирь
13 апреля, 9:18 дата обновления: 13 апреля, 9:43 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
12 подростков помещены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное
Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Воспитанники Кабанской специальной коррекционной школы-интерната в Бурятии госпитализированы с отравлением, предположительно, наркотическим веществом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"12 подростков, употреблявших накануне, по предварительной информации, спайс, помещены в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Начата проверка", - сказал собеседник агентства.

Данных о том, что воспитанники школы-интерната отравились наркотическим веществом, нет. Об этом заявили в республиканском Министерстве образования и науки.

"Говорить о том, что это было наркотическое вещество, сейчас оснований нет, так как на данный момент нет результатов обследования подростков", - уточнил пресс-секретарь регионального министерства Владимир Ботоев.

"Для выяснения обстоятельств произошедшего в Министерстве образования и науки Бурятии создана специальная комиссия. Подключены республиканские Минздрав, МВД, управление Роспотребнадзора", - резюмировал Ботоев. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Деревня Чанчур
19
"Деревушка у самого неба": как удалось возродить любимое село Валентина Распутина
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев задержан в рамках дела о применении насилия к представителю власти
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Знакомые певца Евгения Осина обокрали его квартиру в Москве
4
Экс-глава Марий Эл задержан по подозрению в получении взятки
5
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
6
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"
7
СМИ: в США супруги убили приемного сына-инвалида после просмотра фильма "Манчестер у моря"
Темы дня
Загрузка...
Реклама