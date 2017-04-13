Источник: в Бурятии воспитанники интерната отравились, предположительно, наркотиками

УЛАН-УДЭ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Воспитанники Кабанской специальной коррекционной школы-интерната в Бурятии госпитализированы с отравлением, предположительно, наркотическим веществом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"12 подростков, употреблявших накануне, по предварительной информации, спайс, помещены в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Начата проверка", - сказал собеседник агентства.

Данных о том, что воспитанники школы-интерната отравились наркотическим веществом, нет. Об этом заявили в республиканском Министерстве образования и науки.

"Говорить о том, что это было наркотическое вещество, сейчас оснований нет, так как на данный момент нет результатов обследования подростков", - уточнил пресс-секретарь регионального министерства Владимир Ботоев.

"Для выяснения обстоятельств произошедшего в Министерстве образования и науки Бурятии создана специальная комиссия. Подключены республиканские Минздрав, МВД, управление Роспотребнадзора", - резюмировал Ботоев.