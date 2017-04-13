Источник: в Бурятии воспитанники интерната отравились, предположительно, наркотиками

Паром между Сахалином и Хоккайдо в этом году совершит 78 рейсовТранспорт 13 апреля, 10:37
Экс-глава Марий Эл задержан по подозрению в получении взяткиПроисшествия 13 апреля, 10:33
Россия не поддержит принятие в СБ ООН резолюции с осуждением правительства СирииПолитика 13 апреля, 10:24
СМИ: четыре компании претендуют на контракт "Северной верфи" стоимостью 6,3 млрд рублейТранспорт 13 апреля, 10:21
Jaguar F-PACE признан "автомобилем года" на Нью-Йоркском автошоуОбщество 13 апреля, 10:09
Усманов подал иск в отношении Навального в Люблинский суд МосквыПроисшествия 13 апреля, 10:04
Александра Шафорост: я стала предпринимателем только после рождения ребенкаКорпорация МСП 13 апреля, 10:00
Лучшего фельдшера санавиации впервые выберут на ЯмалеОбщество 13 апреля, 9:47
Призер Универсиады-2015 прыгун с шестом Мудров планирует выступать за границей с июняСпорт 13 апреля, 9:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Воспитанники Кабанской специальной коррекционной школы-интерната в Бурятии госпитализированы с отравлением, предположительно, наркотическим веществом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
"12 подростков, употреблявших накануне, по предварительной информации, спайс, помещены в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Начата проверка", - сказал собеседник агентства.
Данных о том, что воспитанники школы-интерната отравились наркотическим веществом, нет. Об этом заявили в республиканском Министерстве образования и науки.
"Говорить о том, что это было наркотическое вещество, сейчас оснований нет, так как на данный момент нет результатов обследования подростков", - уточнил пресс-секретарь регионального министерства Владимир Ботоев.
"Для выяснения обстоятельств произошедшего в Министерстве образования и науки Бурятии создана специальная комиссия. Подключены республиканские Минздрав, МВД, управление Роспотребнадзора", - резюмировал Ботоев.