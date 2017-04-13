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В Иркутске открылся первый в Восточной Сибири многофункциональный центр для мигрантов

Сибирь
13 апреля, 14:07 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 13, апреля. /ТАСС
Обязательное условие для его посетителей - сдача экзаменов на знание русского языка, истории и правовых основ РФ в формате онлайн-тестирования
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ИРКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Первый на территории Восточной Сибири многофункциональный миграционный центр открылся в четверг в Иркутске, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ежедневно в центре будут обслуживаться свыше ста мигрантов в режиме электронной очереди. Посетители могут получить патент, дающий им право на трудовую деятельность. Также специалисты центра помогут с оформлением заявлений и подготовкой различных документов", - сказали в пресс-службе.

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Там добавили, что мигранты смогут оформить полис добровольного медицинского страхования и получить направление в медучреждение. Отмечается, что обязательное условие для посетителей центра - сдача экзаменов на знание русского языка, истории и правовых основ РФ в формате онлайн-тестирования. Для этого в помещении центра оборудован специальный экзаменационный класс.

"В ближайшее время на базе многофункционального миграционного центра организуют первичный миграционный учет. Также можно будет оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство, получить гражданство Российской Федерации. В перспективе планируется открыть кадровое агентство, которое позволит посетителям решать вопросы трудоустройства", - добавили в пресс-службе.

В 2016 году на основании патента в бюджет Иркутской области от налога на доходы физических лиц поступило свыше 700 млн рублей. Власти региона рассчитывают, что развитие многофункциональных центров в Приангарье увеличит доходы бюджета и сократит затраты мигранта на оформление патента, исключив из этого процесса сторонние организации, которые пользуются недостаточными знаниями мигрантов законодательства РФ.

В прошлом году в Иркутскую область прибыли с целью работы 60 тыс. иностранных граждан, с начала этого года - 17 тыс.

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