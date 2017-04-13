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Посвященную столетию Октябрьской революции электронную коллекцию создадут в Новосибирске

Сибирь
13 апреля, 14:29 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
Коллекция будет представлена общественности в сентябре, затем ее передадут в Общественную библиотеку им. Бориса Ельцина и в фонды Национальной электронной библиотеки
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НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Электронная коллекция, посвященная столетию Великой Октябрьской революции, появится в Новосибирской государственной областной научной библиотеке (НГОНГБ). Об этом сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор библиотеки Светлана Тарасова.

"Библиотека уже не первый год создает электронные коллекции, посвященные определенным событиям, датам. Сейчас к столетию революции мы готовим электронную коллекцию "Новониколаевск (старое название Новосибирска) в огне революции". Партнером по ее созданию стало Новосибирское отделение Всероссийского исторического общества", - рассказала она.

По ее словам, такая коллекция уникальна тем, что источники, которые в нее войдут, рассредоточены по разным городам России и "вживую" собрать их в одном месте невозможно. Она включит в себя опубликованные и неопубликованные документы, периодику революционного времени, воспоминания участников революционных событий, издания, которые выходили в Новониколаевске в годы революции и гражданской войны, работы современных историков о революционных событиях в Новониколаевске.

"Таким образом, коллекция предоставит возможность, изучая, читая документы и обращаясь к первоисточникам, составить свое мнение о тех непростых событиях, которые происходили на территории Новосибирской области", - подчеркнула Тарасова. Кроме документов, в нее войдет и художественная литература: в частности, первый советский роман-хронику "Два мира" Владимира Зазубрина, посвященного революционным событиям в Сибири, который Владимир Ленин назвал "страшным, но очень своевременным", а также романы Леонида Юзефовича.

По словам директора НГОНГБ, коллекция будет представлена общественности в сентябре, затем ее передадут в Общественную библиотеку им. Бориса Ельцина и в фонды Национальной электронной библиотеки. Кроме того, ей смогут пользоваться все желающие, не выходя из дома.

Октябрьская революция 1917 г. - одно из крупнейших политических событий XX века. 24-27 октября (6-9 ноября по новому стилю) 1917 г. в Петрограде в результате вооруженного переворота, осуществленного Российской социал- демократической партией (большевиков) при участии партии левых эсеров было свергнуто Временное правительство Российской республики. В результате в России была установлена диктатура партии большевиков и сформировано новое правительство во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым). Итогом революции стало изменение государственного строя, перестройка экономической, культурной и общественной сфер на основе социалистических принципов, а установление новой политической системы в России привело к глобальным изменениям в системе международных отношений.

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