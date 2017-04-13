Вице-губернатор Омской области Гребенщиков снялся с выборов на пост мэра Омска

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ОМСК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Вице-губернатор Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра Омска, снялся с выборов по состоянию здоровья, сообщили в четверг ТАСС в секретариате конкурсной комиссии городского совета.
"Тринадцатого апреля в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность мэра города Омска поступило заявление Гребенщикова Станислава о добровольном отказе от рассмотрения его кандидатуры по состоянию здоровья", - уточнили в секретариате.
После отказа вице-губернатора в списке кандидатур на должность мэра Омска осталось 16 человек, включая министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова и депутатов областного Законодательного собрания Игоря Антропенко и Антона Бердеева.
Изначально в списке было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации 6 претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. С каждым из оставшихся кандидатов члены комиссии проведут собеседование, после чего путем голосования выберут не менее двух наиболее достойных претендентов, которые и будут представлены депутатам горсовета для выбора главы Омска.
Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу города будут выбирать депутаты горсовета.