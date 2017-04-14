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Список претендентов на пост мэра Омска сократился до двух кандидатов

Сибирь
14 апреля, 17:04 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
В финальную часть выборов прошли министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, а также предприниматель и общественник Андрей Ерошевич
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ОМСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Комиссия по выборам мэра Омска отобрала из шестнадцати претендентов на этот пост двух кандидатов, которые будут представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы города.

Как сообщили ТАСС в секретариате конкурсной комиссии, по итогам собеседования в финальную часть выборов прошли министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель и общественник Андрей Ерошевич.

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"После собеседования со всеми кандидатами комиссия приступила к закрытому голосованию. Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, а это Андрей Ерошевич и Владимир Куприянов, будут представлены депутатам Омского городского совета", - уточнили в конкурсной комиссии.

Изначально в списке было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации 6 претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Вице-губернатор Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра Омска, снялся 13 апреля с выборов по состоянию здоровья.

На собеседовании кандидаты по 10 минут представляли свои программы и столько же времени отвечали на вопросы комиссии. Два "финалиста" будут 19 апреля представлены депутатам горсовета, которые и выберут главу города.

Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу городской администрации будут выбирать депутаты горсовета.

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