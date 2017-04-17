Двух жителей Забайкалья осудили за попытку вывезти в Китай 1,2 кг золота

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ЧИТА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Суд в Забайкалье вынес обвинительный приговор контрабандистам Алексею Блохину и Елене Ковалевой, которые в конце 2016 года попытались вывезти в Китай 1,2 кг золота, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.
"Блохин и Ковалева были задержаны на международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" при попытке вывоза партии самородного шлихового золота и слитка общей массой около 1,2 кг. Они собирались переправить контрабанду в КНР для продажи", - сказали в пресс-службе.
Суд приговорил Ковалеву к двум годам лишения свободы условно, а Блохина, в автомобиле которого и пытались вывезти драгметалл, к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей. Партия контрабандного золота конфискована в доход государства.