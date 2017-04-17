Разработка ученых РФ, Испании и Мексики помогла излечить креветок от смертельного вируса

ТОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые из России, Испании и Мексики создали препарат на основе наночастиц серебра, который помог успешно излечить молодь креветок к Мексике от смертельного заболевания - вируса белых пятен. Ученые полагают, что препарат в дальнейшем позволит фермерам североамериканской страны бороться с эпидемией этого вируса, сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ).

"Исследование показало, что после введения препарата выживаемость зараженных креветок составила 80%. Ранее исследований поведения наночастиц серебра в аквакультуре никто не проводил", - уточнили в вузе, который является одним из разработчиков препарата.

В пресс-службе отметил, что креветки - одна из серьезных статей экспорта Мексики, большая часть отправляется в США и Европу. Вирус белых пятен креветки - одна из самых серьезных проблем для отрасли: эпидемия длится уже несколько лет, уничтожая миллионы особей. Характерное проявление вируса - появление на панцире креветки белых пятен. У больной особи истощается организм, и она погибает. Человеку такой вирус не передается, однако хозяйствам наносит большие убытки.

"Ученые отмечают, что было предпринято несколько попыток лечения этого заболевания, однако до настоящего времени эффективного метода борьбы с ним не выявлено. Тогда одному из фермерских хозяйств Мексики было предложено опробовать разработку ученых ТПУ и их коллег", - добавили в вузе.

Противовирусный препарат был создан учеными ТПУ, Центра нанонауки и нанотехнологии Национального автономного университета Мексики и Национального института сельскохозяйственных и пищевых технологий (Испания). Его особенность в том, что, в отличие от аналогов, которые воздействуют на вирусы косвенно, главным образом повышая иммунитет пациента, он убивает сам вирус. При этом он является гипоаллергенным и обладает низкой токсичностью при применении в терапевтических дозах. Препараты на его основе используется для лечения людей в РФ и за рубежом.