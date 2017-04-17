Энергетики восстанавливают электроснабжение в Забайкалье, нарушенное непогодой

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ЧИТА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Энергетики восстанавливают электроснабжение населенных пунктов на юге и юго-западе Забайкальского края после дождя, мокрого снега и ветра. По данным Минэнерго РФ на 7:00 мск, без электроснабжения оставалось около 12 тыс. потребителей, эта цифра уже сократилась до 8,4 тыс. человек, сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании "Читаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Сибири", входит в группу компаний ПАО "Россети").
"Падая на провода ЛЭП, мокрый снег образовывает тяжелую ледяную корку, которая приводит к провисанию и порывам электрических проводов. С ночи и до настоящего момента специалисты "Читаэнерго", несмотря на сложные погодные условия, борются со стихией. В кратчайшие сроки энергетики восстанавливают отключения в распределительных сетях", - уточнили в пресс-службе.
В компании отметили, что масштабных аварий в регионе нет, повреждения устраняют. В аварийно-восстановительных работах задействованы более 80 человек и 25 единиц техники. Бригады энергетиков полностью укомплектованы транспортом, необходимыми инструментами, материалами и средствами связи, электроснабжение социальных объектов при необходимости готовы обеспечить шесть передвижных дизельных электростанций. Оперативный штаб из руководителей и специалистов предприятия отслеживает обстановку на подведомственных энергообъектах.
Во второй половине дня в Забайкальском крае ожидается значительное улучшение погоды.