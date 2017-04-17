СК начал проверку по факту нападения на фельдшера скорой, прибывшего к ребенку в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Жительница Улан-Удэ напала на фельдшера скорой медицинской помощи, прибывшего на вызов к ее ребенку. По факту нападения ведется проверка, сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

"Инцидент произошел 15 апреля. Мать ребенка, у которого были жалобы, отказалась проехать для обследования и уточнения диагноза малолетнего в медучреждение, набросилась на женщину-фельдшера и стала ее душить", - уточнили в ведомстве.

По данным следователей, вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил ночью. Родители сообщили о том, что у их дочери судороги. По указанному адресу выехала педиатрическая бригада. Прибывшим на место медикам двери долго никто не открывал, попасть в квартиру удалось только после дополнительного телефонного звонка.

"Внутри медработник увидела двух игравших между собой детей трех и четырех лет, а также их родителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Мать, указав на младшую дочь, пояснила, что у нее судороги и потребовала оформить сигнальный лист с диагнозом "судороги, эпилепсия", но отказалась проехать в медучреждение для уточнения диагноза", - пояснили в ведомстве.

О возникшей ситуации фельдшер доложила старшему врачу. Услышав телефонный разговор, мать девочки набросилась на медработника и начала ее душить. Отец ребенка оттащил жену, подписал отказ от госпитализации ребенка и проводил фельдшера до двери подъезда.

Это не первый с начала года случай нападения на медиков скорой помощи в Улан-Удэ. В марте побои врачу нанес якобы умиравший мужчина.