Единственный в РФ опорный медицинский медвуз за пять лет вдвое увеличит число студентов

ТОМСК, 18 апреля. /ТАСС/. Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) Минздрава России, который стал единственным в РФ опорным медицинским вузом, намерен за пять лет участия в этой программе вдвое увеличить число студентов и модернизировать инфраструктуру, сообщила ТАСС ректор вуза Ольга Кобякова.

"Программа рассчитана на пять лет, и за этот срок мы должны существенно пересмотреть свою деятельность по всем основным направлениям - это образование, наука, клиническая деятельность, чтобы максимально принести пользу региону, Томской области. Мы делали ставку в своей программе на сетевое взаимодействие с другими вузами, расположенными на территории города Томска, научными организациями и наукоемким бизнесом, - сказала она. - Среди ключевых показателей: за эти пять лет количество студентов в нашем университете должно увеличиться почти вдвое - до 10,2 тыс. студентов на очных формах за счет сетевых образовательных программ в том числе".

По ее словам, привлечение новых студентов позволит принести в экономику города около 2 млрд рублей в год - это те средства, которые будут тратить обучающиеся. Кроме того, вуз намерен создавать стартапы в социальной сфере, привлекать пациентов из других регионов и стран. Также этот статус позволит СибГМУ привлечь средства на модернизацию инфраструктуры. "Предполагается финансирование как из федерального, так и регионального бюджетов. Мы надеемся на эти средства с точки зрения вложения в инфраструктуру, приведения в порядок и придания нового смысла тем объектам, с которыми мы в рамках своего бюджета справиться не можем", - отметила ректор.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, по словам главы области Сергея Жвачкина, новый статус СибГМУ позволит более быстрыми темпами внедрять последние медицинские и фармацевтические открытия в практическое здравоохранение, а также готовить высокопрофессиональные медицинские кадры.

Программа Минобрнауки РФ, предполагающая формирование опорных вузов, направлена на создание сильных университетов в российских регионах, которые на основе объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов смогут обеспечить трансформацию системы кадровой подготовки, привлечь сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона. По итогам первой волны конкурса в 2016 году было отобрано 11 университетов, сегодня был обнародован список из 22 университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов, среди них - СибГМУ.

Вуз был образован в 1888 году, включает в себя семь факультетов, медико-фармацевтический колледж, центральную научно- исследовательскую лабораторию, обучающий симуляционный центр, собственные многопрофильные клиники. На базе вуза работает единственный в России центр по подготовке медиков и парамедиков в условиях Арктики и шельфовых месторождений.