Горсовет Красноярска отказался проводить сессию с вопросом об отзыве 17 депутатов

КРАСНОЯРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Городской совет Красноярска не стал проводить во вторник внеочередную сессию, где должен был рассматриваться вопрос об отзыве 17 из 30 действующих депутатов за нарушения в поданных налоговых декларациях за 2015 год. Депутаты не утвердили повестку заседания сессии, передает корреспондент ТАСС.

"Мы не видим в повестке ни одного безотлагательного вопроса. В городе Красноярске много других проблем, требующих срочного рассмотрения", - заявил на сессии лидер фракции "Патриоты России" в Горсовете Вячеслав Гордеев. Его поддержал руководитель депутатской группы "За Красноярск!" Владимир Егоров.

Как сообщала ранее краевая прокуратура, в прошлом году 20 депутатов Горсовета предоставили недостоверные налоговые декларации за 2015 год. Проведенная в 2016 году прокурорская проверка показала, что 7 депутатов скрыли, что являются учредителями юридических лиц, один народный избранник скрыл договоры займа на 3 млн рублей, два парламентария укрыли факт получения премии от администрации Красноярска. Также среди нарушений - сокрытие доходов от продажи автомобиля и коммерческой деятельности.

Прокурор Красноярска обращался в Горсовет с представлением о досрочном прекращении полномочий депутатов- нарушителей, но этот вопрос так и не был рассмотрен. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием обязать депутатов рассмотреть этот вопрос на сессии. Судебное заседание назначено на 7 июня.

В итоге за повестку сегодня проголосовало 16 депутатов, 2 против, 8 воздержалось. Повестка не была утверждена, сессия не смогла начать свою работу.

"Хочется еще побыть депутатом"

Сегодня на сессии депутаты должны были рассмотреть вопрос о полномочиях своих 17 коллег: Разима Абасова, Евгении Бухаровой, Валерия Быкова, Владимира Владимирова, Вячеслава Гордеева, Виталия Дроздова, Владимира Егорова, Максима Золотухина, Владимира Кондрашева, Евгении Курамшиной, Нины Михалевой, Александра Негруцкого, Владимира Пястолова, Константина Сенченко, Геннадия Торгунакова, Юрия Турова, Виталия Тычинина.

Один из депутатов Владимир Владимиров написал у себя на странице в социальной сети Facebook ("Фейсбук") в обоснование, почему он проголосовал против утверждения повестки: "Хочется еще побыть депутатом, честно служить землякам, красноярцам!"

Прецеденты отзыва депутатов были

В декабре 2016 года Городской совет рассматривал дело сразу четырех народных избранников: Владимира Егорова, Вячеслава Гордеева, Юрия Турова и Сергея Суртаева, не подавших налоговые декларации в срок. Тогда по итогам голосования мандата лишился только одномандатник Суртаев.

Городской совет в составе 36 депутатов был избран сроком на 5 лет в сентябре 2013 года. Половина состава муниципального представительного органа была избрана по одномандатным округам, половина - по партийным спискам. В сентябре 2016 года депутат-одномандатник, бизнесмен Александр Коропачинский добровольно сложил с себя полномочия. Также в сентябре в состав Законодательного собрания края были избраны четверо депутатов Горсовета: Александр Глисков, Сергей Толмачев, Иван Серебряков и Владимир Чащин (все они были депутатами-одномандатниками).

Таким образом, за осень-зиму 2016 года в Городском совете освободилось сразу 6 кресел. Довыборы на место выбывших депутатов было решено не проводить.

Ранее депутат Городского совета Константин Сенченко утверждал, что отзыв большинства депутатов Горсовета может поставить под угрозу избрание главы города летом 2017 года (у действующего главы Красноярска истекает срок полномочий в июне 2017 года - прим. ТАСС).

Осенью 2015 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города. Согласно изменениям, мэр Красноярска избирается Городским советом из числа отобранных специальной конкурсной комиссией кандидатов.