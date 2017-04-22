Новоангарский комбинат примет участие в расселении аварийного жилья в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края планирует привлечь Новоангарский обогатительный комбинат (НОК) к реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья в Мотыгинском районе региона. Об этом сообщил журналистам в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ) первый заместитель губернатора - председатель правительства края Виктор Томенко.
"Мы заключили сегодня соглашение. Оно предусматривает сотрудничество по широкому кругу вопросов социально-экономического развития Мотыгинского района, в том числе, <...> связанных с созданием комфортного жилья", - сказал Томенко, уточнив, что речь идет о расселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Какой объем будет расселен в рамках соглашения, Томенко не уточнил.
Генеральный директор НОК Владимир Гуриев пояснил журналистам, что участие в программе необходимо предприятию для дальнейшего развития - в связи с отдаленностью и труднодоступностью оно предоставляет своим сотрудникам жилье на территории района. Новые дома комбинат будет строить за свой счет, а в дальнейшем региональные власти, возможно, выкупят его.
Ранее совместно с НОК красноярские власти провели ремонт автомобильной дороги Мотыгино-Раздолинск.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.