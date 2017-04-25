Подозреваемой во взятке экс-замминистра Красноярского края продлен арест до 27 июня

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КРАСНОЯРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Суд продлил до 27 июня 2017 года содержание под стражей бывшей замминистра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежды Маршалкиной, подозреваемой в крупной взятке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по краю.
"Следствие просило продлить срок содержания под стражей на три месяца, но Железнодорожный районный суд города Красноярска продлил срок на два месяца - до 27 июня Надежде Маршалкиной", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года Маршалкина была уволена с должности и арестована. По данным следствия, будучи в 2013 году директором "Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья", она получила от директора одной из фирм крупную взятку за заключение госконтрактов между дирекцией и юридическим лицом. По данным СК, Маршалкина договорилась, что ей будет передан автомобиль Mercedes, а на счет организации, учредителями которой являются она и ее супруг, переведут 14 млн рублей.
Кроме того, в отношении Маршалкиной были возбуждены уголовные дела за фальсификацию документов одного из предприятий, благодаря чему из общества был исключен ее участник, ранее давший ей взятку. Все дела в отношении бывшей чиновницы объединены в одно производство.