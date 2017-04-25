Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подозреваемой во взятке экс-замминистра Красноярского края продлен арест до 27 июня

Сибирь
25 апреля, 9:39 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, апреля. /ТАСС
В ноябре 2015 года Надежда Маршалкина была уволена с должности и арестована
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Суд продлил до 27 июня 2017 года содержание под стражей бывшей замминистра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежды Маршалкиной, подозреваемой в крупной взятке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по краю.

"Следствие просило продлить срок содержания под стражей на три месяца, но Железнодорожный районный суд города Красноярска продлил срок на два месяца - до 27 июня Надежде Маршалкиной", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также
В деле экс-замминистра Красноярского края появился эпизод о взятке в виде BMW X5

Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года Маршалкина была уволена с должности и арестована. По данным следствия, будучи в 2013 году директором "Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья", она получила от директора одной из фирм крупную взятку за заключение госконтрактов между дирекцией и юридическим лицом. По данным СК, Маршалкина договорилась, что ей будет передан автомобиль Mercedes, а на счет организации, учредителями которой являются она и ее супруг, переведут 14 млн рублей.

Кроме того, в отношении Маршалкиной были возбуждены уголовные дела за фальсификацию документов одного из предприятий, благодаря чему из общества был исключен ее участник, ранее давший ей взятку. Все дела в отношении бывшей чиновницы объединены в одно производство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
2
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
3
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
4
AP: в штате Орегон убита россиянка
5
Fox: Обама запросил за речь на Уолл-стрит гонорар в размере $400 тысяч
6
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
7
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
Темы дня
Загрузка...
Реклама