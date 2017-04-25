На Алтае предстанет перед судом директор лагеря, где погиб ребенок

БАРНАУЛ, 25 апреля. /ТАСС/. Директор частного лагеря "Академия Робинзонов" на Алтае Анатолий Шульжик предстанет перед судом после смерти отдыхавшего в нем ребенка в июне 2016 года. Оставленный без присмотра мальчик сорвался с "тарзанки" и упал в реку, где его унесло течением, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Алтайскому краю.

"Следствием была проведена значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы и установлению причинно-следственной связи между некачественным оказанием предпринимателем услуги и гибелью 13-летнего мальчика, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Шульжик обвиняется по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствием установлено, что 23 июня 2016 года мальчик, отдыхавший в лагере "Академия Робинзонов" по путевке, остался без присмотра и после купания в походной бане начал раскачиваться на изготовленной кустарным способом "тарзанке". В результате ребенок сорвался и упал в реку. Его унесло вниз по течению, найти тело ребенка не удалось.

В ходе проверки в лагере после ЧП были выявлены многочисленные грубые нарушения в организации детского отдыха. В соответствии с судебным решением, деятельность лагеря "Академия Робинзонов" приостановлена.