Медведев провел рабочую встречу с главой Омской области

ОМСК , 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который совершает во вторник рабочую поездку в Омскую область, провел рабочую встречу с губернатором Виктором Назаровым. Во время беседы глава правительства и руководитель региона обсудили состояние дел в области.

Ранее премьер провел совещание, посвященное состоянию автодорог в Омской области . Позднее Медведев примет здесь участие в форуме "Единой России", посвященном вопросам развития сферы культуры в РФ.