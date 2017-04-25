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Медведев провел рабочую встречу с главой Омской области

Сибирь
25 апреля, 11:16 UTC+3 ОМСК 25, апреля. /ТАСС
Глава правительства и руководитель региона обсудили состояние дел в области
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ОМСК , 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который совершает во вторник рабочую поездку в Омскую область, провел рабочую встречу с губернатором Виктором Назаровым. Во время беседы глава правительства и руководитель региона обсудили состояние дел в области.

Ранее премьер провел совещание, посвященное состоянию автодорог в Омской области . Позднее Медведев примет здесь участие в форуме "Единой России", посвященном вопросам развития сферы культуры в РФ.

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