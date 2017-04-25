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Пожарные потушили возгорание в дачном поселке в Бурятии, пострадало шесть домов

Сибирь
25 апреля, 14:58 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Пожар спровоцировали неизвестные, которые подожгли траву возле железнодорожных путей станции "Мостовая" в пригороде Улан-Удэ
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УЛАН-УДЭ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Пожарные потушили возгорание на территории дачного поселка в пригороде Улан-Удэ в Бурятии. Пожар повредил шесть домов, никто из местных жителей не пострадал, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание спровоцировали неизвестные, которые подожгли траву возле железнодорожных путей станции "Мостовая" в пригороде Улан-Удэ. Затем огонь перекинулся на дачные дома, площадь возгорания составила порядка 3 гектаров.

"Возгорание ликвидировано. По уточненным данным, от огня пострадало шесть дачных строений. Среди населения пострадавших нет", - отметили в пресс-службе. К тушению пожара привлекались сотрудники МЧС, лесная охрана, местные жители и работники железной дороги.

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