Пожарные потушили возгорание в дачном поселке в Бурятии, пострадало шесть домов

УЛАН-УДЭ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Пожарные потушили возгорание на территории дачного поселка в пригороде Улан-Удэ в Бурятии. Пожар повредил шесть домов, никто из местных жителей не пострадал, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание спровоцировали неизвестные, которые подожгли траву возле железнодорожных путей станции "Мостовая" в пригороде Улан-Удэ. Затем огонь перекинулся на дачные дома, площадь возгорания составила порядка 3 гектаров.

"Возгорание ликвидировано. По уточненным данным, от огня пострадало шесть дачных строений. Среди населения пострадавших нет", - отметили в пресс-службе. К тушению пожара привлекались сотрудники МЧС, лесная охрана, местные жители и работники железной дороги.