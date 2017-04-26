В туристском кластере "Подлеморье" в Бурятии появится горнолыжный курорт на горе Мамай

УЛАН-УДЭ, 26 апреля. /ТАСС/. Ростуризм расширил территорию расположенного в Бурятии туристского кластера "Подлеморье", включив в него гору Мамай, на которой инвесторы уже готовы строить горнолыжный курорт. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета по туризму Минэкономики Бурятии Баярма Цыдыпова.

"Решение принято буквально на днях, Мамай вошел в границы "Подлеморья", - сказала она.

Цыдыпова отметила, что в строительство курорта на горе Мамай готова вложиться девелоперская группа "Хрустальный".

Горнолыжный курорт на Мамае привлекателен для любителей горных лыж и сноуборда тем, что местный климат обеспечивает снежный покров на протяжении 7-8 месяцев в год, кататься там можно до мая. Гора уже сейчас пользуется популярностью у любителей фрирайда - катания на сноуборде и горных лыжах вне подготовленных трасс, люди приезжают сюда со всей России.

Инвестор есть

"Сейчас заканчивается действие Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)". По ней 2017 год - последний год финансирования. И готовится ФЦП, рассчитанная на 2019-2025 годы. Однако работу с бизнесом, имеющим интерес к Мамаю, мы ведем уже сейчас", - сказала Цыдыпова.

Накануне в Улан-Удэ на прошедшем с участием главы Минтранса РФ Максима Соколова совещании по развитию транспортной инфраструктуры и туризма в Бурятии выступила Кристина Яковенко, руководитель девелоперской группы "Хрустальный", о которой говорила Цыдыпова. По словам Яковенко, у группы есть несколько соинвесторов, готовых участвовать в проекте по созданию на горе Мамай круглогодичного многофункционального курорта. "Мы готовы зайти и заняться организацией объектов инфраструктуры, строительством отелей", - сказала она.

Вся работа, по словам Яковенко, может занять пять лет. "Сейчас каждый год на гору приезжает около 4 тыс. человек. И это, как правило, неорганизованный турист. С реализацией проекта среднюю проходимость в турзоне можно увеличить до 250 тыс. прибытий", - отметила она.

На сегодня имеется подтвержденный инвесторами план финансирования на сумму около 255 млн рублей, не считая канатной дороги. Яковенко подчеркнула, что проект можно реализовать полностью за счет внебюджетных инвестиций, но при этом отметила, что привлечение средств ФЦП и государственно-частное партнерство ускорит процесс.

"У нас есть опыт развития депрессивных территорий, мы готовы начать работать на Мамае", - сказала представитель девелоперской группы, добавив, что основная преграда к этому - юридические нюансы, создающие сложности для реализации проекта.

Имеются юридические трудности

Наличие юридических сложностей (в вопросе строительства, оформления земельного участка - прим. ТАСС) подтвердил врио главы Бурятии Алексей Цыденов. Он пояснил, что они связаны с законодательством, регулирующим экологические нормы в отношении Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

"Там утверждены границы Центральной экологической зоны, сверху наложена водоохранная зона, рыбоохранная, зона наследия ЮНЕСКО. Каждый из этих правовых режимов что-то разрешает, что-то запрещает. Но когда все их накладываешь один на другой, получается, что запрещено вообще все. Кроме трудностей для 78 тыс. человек, проживающих там в 74 населенных пунктах, это еще и ограничения для всей инвестиционной деятельности в сфере развития туризма", - сказал он ТАСС.

Власти Бурятии пытаются решить эту проблему через изменение федерального законодательства, сообщил врио главы республики.

"Мы сейчас занимаемся устранением этой правовой коллизии. Написали письмо председателю правительства РФ. И запустили процесс корректировки Земельного, Водного, Лесного кодексов и закона "Об охране озера Байкал". Надеемся, что до конца 2017 года все корректировки пройдут. Это даст возможность и людям законно жить, и больше раскроет инвестиционный потенциал в сфере туризма". - сообщил Цыденов.

Врио главы Бурятии предложил девелоперской группе "Хрустальный" обсудить имеющиеся проекты по Мамаю с участием членов правительства республики и представителей бизнеса, готовых вложиться в строительство горнолыжного курорта. "Да, юридические тонкости пока еще решаются, но входить в процесс надо уже сейчас", - сказал он.

Кластер "Подлеморье"

Реализация инвестиционного проекта по созданию Туристско-рекреационного кластера (ТРК) "Подлеморье" в Кабанском районе Бурятии началась в 2012 году в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)". За период действия программы объем частных инвестиций в строительство и реконструкцию коллективных средств размещения составил 1,8 млрд рублей. Объем бюджетных инвестиций при этом составил 778 млн рублей, на каждый государственный рубль было привлечено 2,4 рубля из внебюджетных источников. В 2016 году обеспечен плановый объем внебюджетных инвестиций в сумме 261 млн рублей.

За четыре последних года на территории ТРК построены объекты инженерной инфраструктуры: введены в эксплуатацию две линии электропередачи, построена мусороперегрузочная станция, произведена реконструкция 3,2 км автодороги, начата реконструкция еще одного 15-километрового участка автодороги. Сегодня здесь насчитывается 25 туристских средств размещения.

Гора Мамай высотой около 1,6 тыс. метров входит в состав гряды Хамар-Дабан. Она расположена на границе Бурятии и Иркутской области, в 12 км от Байкала. В радиусе нескольких километров имеются песчаные пляжи, более 10 озер глубиной до 17 метров. Местность обладает мягким климатом, за что ее называют "сибирскими субтропиками" и "сибирскими Альпами".