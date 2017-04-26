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Захоронение игуменьи ХIX века впервые обнаружено в Красноярском крае

Сибирь
26 апреля, 10:56 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, апреля. /ТАСС
Ученые намерены установить личность женщины, а сама она будет перезахоронена на территории Енисейского женского монастыря
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КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Захоронение церковного иерарха конца XIX - начала XX вв. найдено археологами на территории Иверской церкви Енисейского женского монастыря. Это первая находка такого рода в Красноярском крае, сообщил ТАСС представитель Красноярской геоархеологии Данил Лысенко.

"Склеп обнаружен в Иверской церкви, в руку погребенной был вложен деревянный крест, хорошо сохранившийся. Мы предполагаем, что это захоронение игуменьи, возможно Евгении (Стариковой). На территории церквей хоронили важных персон, по аналогии с европейской частью России, это были цари, князья, церковные иерархи. В Красноярском крае такое захоронение найдено впервые", - сказал археолог.

Лысенко добавил, что ученые намерены установить личность женщины, а сама она будет перезахоронена на территории Енисейского женского монастыря.

Старикова - вдова обер-офицера из Ачинска, постриглась в монахини в 1837 году, а через пять лет стала игуменьей. Основала золотошвейную мастерскую в монастыре, продукция которой стала известной по всей России. Духовная дочь месточтимого святого Данила Ачинске, о котором оставила воспоминания.

Масштабные археологические раскопки ведутся в Енисейске к 400-летию основания города, которое будет праздноваться в 2019 году. Город основан в 1619 году русскими первопроходцами на левом берегу Енисея, он входит в список исторических поселений России. Енисейск является единственным в крае населенным пунктом, сохранившим планировку и основной фонд исторической застройки рубежа XIX-XX вв. Указом президента РФ празднование юбилея Енисейска в 2019 году включено в список федеральных мероприятий.

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